AIVD zet jaarlijkse kerstpuzzel online

Vergeet de Rubik's Cube en de sudokoboekjes, want de échte puzzel is er weer. De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft zijn jaarlijkse kerstpuzzel online gezet. Voor de derde keer is er nu ook een kinderversie van de ingewikkelde breinbreker.

De jaarlijkse kerstpuzzel bestaat dit jaar uit 26 opgaven. Daarin moeten puzzelaars door logisch nadenken en elimineren een antwoord halen uit illustraties en breinbrekers. Wie denkt alle antwoorden het snelst te hebben opgelost kan die tot 19 januari mailen naar de dienst. In de puzzel zit een thema verwerkt, maar ook dat moeten de spelers via hints weten te achterhalen. De geheime dienst zegt dat spelers in teams mogen samenwerken om de puzzel op te lossen, maar vraagt hen die teams niet groter dan vier personen te maken.

De AIVD brengt de jaarlijkse kerstpuzzel sinds 2011 uit. Intern werd binnen het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging al jaren een puzzel bedacht en onderling gespeeld. Tien jaar geleden werd besloten die puzzel online te zetten. Vorig jaar wisten 430 personen de puzzel op te lossen. Op het hoogtepunt, in 2015, waren dat er 1600 volgens de AIVD. Sinds 2019 is er ook een juniorkerstpuzzel. Die is gericht op kinderen tussen de 10 en 15 jaar en bevat iets makkelijkere opdrachten.

De winnaar van de puzzel wordt 'in de loop van 2022' bekend gemaakt. Het hoogst haalbare doel is om bij de 'Club van 100' te komen. Dat zijn spelers die ooit meer dan honderd punten hebben gescoord met hun antwoorden, iets dat maar weinig voorkomt. Pas in 2016 lukte het een speler om die mijlpaal te halen.