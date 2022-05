Politie sluit zich aan bij gameproject dat kinderen uit cybercrime moet houden

De Nederlandse politie gaat samenwerken met het initiatief HackShield. Dat is een game voor kinderen om te leren over cybercrime en de gevolgen daarvan. De politie hoopt dat jongeren via dat initiatief minder snel in de digitale criminaliteit belanden.

De politie sluit zich aan bij HackShield, een initiatief van onder andere beveiligingsbedrijven en scholen. HackShield is een 'cybersecuritygame' waarmee kinderen tussen de 8 en 12 jaar onder andere puzzels moeten oplossen. Het doel ervan is om de spelers 'weerbaarder te maken tegen hackers'. Het initiatief werd voornamelijk ingezet door gemeenten op bijvoorbeeld basisscholen, maar ook het Nederlandse nationale politiekorps gaat daar nu gebruik van maken.

Een reden dat de politie zich bij het initiatief aansluit, is om jongeren meer te leren over computers en beveiliging. Een andere belangrijke reden is om te zorgen dat jongeren zich niet met cybercrime gaan bezighouden. De game moet hen bewuster maken van de risico's. Dat is al jaren een belangrijk onderwerp voor de politie, waar ook pilots zoals Hack_Right voor bedoeld zijn.

Volgens de politie hebben kinderen vaak de gevolgen niet door van onlinecriminaliteit waarvan ze zelf denken dat het onschuldig is. Voorbeelden daarvan zijn om accounts van klasgenoten of leraren te hacken of ddos-aanvallen uit te voeren op hun school of rivaliserende gamers. "Binnen zo’n game kunnen jongeren veilig fouten maken, zonder dat ze daarna meteen op het bureau zitten. En van fouten maken leer je het meest", zegt Floor Jansen van het Team High Tech Crime.