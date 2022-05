Alternatief straftraject voor jonge hackers is tot op heden 26 keer ingezet

Hack_Right, een alternatief straftraject voor jonge internetcriminelen, is tot op heden 26 keer ingezet. Dat meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In ruim de helft van de gevallen ging het om jongeren tussen de 16 en 18 jaar.

Het ministerie meldt in recent gepubliceerde kamerstukken dat het traject tot nu toe veertien is keer ingezet voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar en acht keer in de leeftijdsgroep van 18 tot 23. Het project is volgens de Politie-website bedoeld voor veroordeelde internetcriminelen van 12 tot 23 jaar, maar vier deelnemers waren tussen de 23 en 30 jaar oud, zo blijkt uit de kamerstukken die door Security.nl werden opgemerkt.

Hack_Right werd in 2018 opgezet door de Politie en het Openbaar Ministerie en is bedoeld om jonge internetcriminelen op het rechte pad te krijgen. Verschillende bedrijven werken mee aan Hack_Right. Het alternatieve straftraject heeft momenteel nog een 'projectstatus' en in de komende drie jaar wordt bekeken 'of het kan worden opgenomen in het reguliere pakket aan interventies', zo meldt het ministerie.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar 'de in- en doorstroom van cyberdaders in de strafrechtketen en eventuele knelpunten daarbij'. Dat onderzoek moet medio 2022 gereed zijn, meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Niet alle jonge internetcriminelen komen in aanmerking voor het alternatieve straftraject. Het OM meldde eerder dat 'de wil van iemand om mee te doen' belangrijk is, en ook mag het gepleegde delict 'niet te ernstig zijn'. Ook kan Hack_Right toegepast worden naast een regulier straftraject en alleen minderjarigen kunnen een strafblad ontlopen door het alternatieve traject te volgen.