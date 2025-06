Burgernet beëindigt na sms-dienst ook e-maildienst op 11 maart

Burgernet gaat op 11 maart stoppen met zijn e-maildienst. Via deze dienst werden onder meer nieuwsbrieven, preventieberichten van gemeenten en digitale buurtonderzoeken verstuurd.

In een mail stelt Burgernet gebruikers op de hoogte van de wijziging. Burgernet stelt dat het 'volledig anoniem' wil werken en zoveel mogelijk wil werken met de app. Preventieberichten, nieuwsbrieven en digitale buurtonderzoeken worden daarom vanaf 11 maart niet meer verzonden via de mail, maar zijn terug te vinden in de app.

Burgernet zegt dat de e-mailgegevens en eventuele andere persoonlijke gegevens worden vernietigd. De politie is in september al gestopt met het versturen van meldingen via sms- of spraakberichten.