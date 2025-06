Nederlandse politie: Burgernet werkt vanaf 1 september enkel via de app

De Nederlandse politie waarschuwt gebruikers van Burgernet dat er vanaf 1 september enkel berichten via de app verzonden kunnen worden. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om meldingen via sms- of spraakberichten te versturen.

Volgens de Nederlandse politie heeft het gebruik van de app enkele voordelen. Een appbericht zou gerichter verzonden kunnen worden naar bijvoorbeeld mensen in een bepaald gebied. Dankzij het gebruik van de app kunnen er volgens de politie ook veel langere berichten verzonden worden en hierdoor zouden verwarrende afkortingen vermeden kunnen worden.

Een appbericht kan ook foto’s en video’s bevatten en de berichten kunnen eenvoudiger gedeeld worden via sociale media. Ten slotte schrijft de politie dat sms-berichten niet anoniem zijn, terwijl een app dat wel is.

Burgernet is een netwerk van aangesloten burgers en nooddiensten. Via het platform kunnen meldingen over bijvoorbeeld een diefstal, inbraak, beroving, aanrijding of een ander incident worden gedeeld. Volgens de Nederlandse politie hadden in 2022 1,3 miljoen burgers de app op hun telefoon. Maandelijks zouden er ongeveer 15.000 gebruikers bij komen.