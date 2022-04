Amber Alert moest handmatig verstuurd worden door technische problemen

In de zoektocht naar een vierjarige jongen uit België moest de politie een noodprocedure volgen om een waarschuwingsbericht via Amber Alert te versturen. Door een storing werkte het systeem niet naar behoren.

De politie meldt dinsdag dat door een 'technisch knelpunt' het versturen van een waarschuwingsbericht via Amber Alert niet vlekkeloos is verlopen. Het waarschuwingsbericht kon niet geautomatiseerd worden verzonden en daarom moest de politie overgaan op handmatige verzending. Het handmatig versturen van het Amber Alert werd maandagavond gestaakt, toen het lichaam van het jongetje werd gevonden.

Door de storing kon de politie minder deelnemers bereiken. Toch was er volgens de politie via nieuwskanalen en publieke schermen alsnog een groot bereik. Het is nog niet duidelijk waar de storing door werd veroorzaakt, dat wordt momenteel onderzocht. De politie meldt wel dat het systeem inmiddels weer werkt.

Amber Alert zou vorig jaar worden afgeschaft, maar dit werd uitgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Het waarschuwingssysteem zou worden vervangen door Burgernet. Voorstanders van Amber Alert willen dat het systeem blijft, omdat het zowel nationaal als internationaal erg bekend is. Het systeem wordt in werking gezet als een kind is vermist en mogelijk in levensgevaar verkeert.