Amber Alert wordt nog niet afgeschaft op 22 juli

Amber Alert wordt op verzoek van de Tweede Kamer voorlopig nog niet afgeschaft. JA21, SP, VVD, PvdA, D66, DENK en BBB dienden een motie in om het waarschuwingssysteem te behouden dat per 22 juli zou worden afgeschaft.

De Tweede Kamer verzocht demissionair Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus om de afschaffing van Amber Alert uit te stellen. Het verzoek werd door een ruime meerderheid gesteund.

De Tweede Kamerleden die de motie ondertekenden zijn bang dat berichten over vermiste kinderen minder snel verspreid zullen worden als er geen Amber Alert meer is, omdat dit systeem zowel nationaal als internationaal erg bekend is. Daarom wil de Tweede Kamer dat de regering gaat kijken naar een oplossing waarbij de naamsbekendheid van Amber Alert en de bijbehorende voordelen intact blijven.

Via het systeem worden meldingen verstuurd op social media en per sms als er een kind is vermist dat mogelijk in levensgevaar is. Amber Alert wordt gemiddeld twee keer per jaar ingezet. Grapperhaus gaat nu met de politie in gesprek over de toekomst van Amber Alert.

Het was de bedoeling dat de taak van het Amber Alert-systeem wordt overgenomen door Burgernet. Het contract met het bedrijf Netpresenter dat de technische ondersteuning voor Amber Alert levert, zou per 22 juli 2021 worden stopgezet. Het bedrijf was het niet eens met het stopzetten van de dienst en gebruikte begin dit jaar Amber Alert om een petitie te verspreiden om de beslissing van het kabinet ongedaan te maken.