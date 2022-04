Britten gaan weer betalen voor roaming als ze naar de EU reizen

De Britse provider EE gaat klanten weer laten betalen voor roaming in de Europese Unie. Het is de eerste provider die klanten weer gaat laten betalen voor het gebruik van mobiel internet buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland sinds de Brexit.

Door de Brexit kunnen mobiele providers in het VK weer kosten gaan rekenen voor roaming in de EU. Mobiele provider EE heeft tegenover Techradar bevestigd dat Britten vanaf 1 januari 2022 weer gaan betalen voor roaming in de EU.

Roaming buiten het VK kost EE-klanten straks weer 2 pond per dag. Ook kan er voor 10 pond een pas gekocht worden, waarmee dertig dagen mobiel internet in het buitenland kan worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle klanten die na 7 juli een contract tekenen bij EE.

In oktober vorig jaar liet EE nog weten geen plannen te hebben om Britten weer voor roaming te laten betalen in de EU. Daar komt het bedrijf nu van terug. Tegenover Techradar laat een woordvoerder weten dat het besluit is genomen om 'meer te kunnen investeren in het netwerk en klantenservice in het VK'.

De andere grote providers in het VK hebben aangekondigd weer meer beperkingen aan roaming in de EU te gaan stellen. Bij O2 komt er een datalimiet van 25GB en gaat de provider 3,50 pond per GB rekenen als klanten over de limiet heengaan. Mobiele provider Three heeft de datalimiet van 20GB teruggebracht naar 12GB en daar kost een extra GB straks 3 pond.