VK zal EU-auteursrechtrichtlijn met uploadfilter niet overnemen na Brexit

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft bij monde van Chris Skidmore, de minister voor de wetenschap en universiteiten, laten weten dat het de aangenomen EU-auteursrechtrichtlijn niet zal implementeren nadat het koninkrijk eind deze maand de EU verlaat.

In een schriftelijk antwoord schrijft Chris Skidmore dat de deadline voor de implementatie van de auteursrechtrichtlijn op 7 juni 2021 ligt en dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de Europese Unie stapt. De zogeheten implementation period, een periode waarin zekerheid wordt geboden door het EU-recht tijdelijk te laten gelden in het VK, eindigt op 31 december 2020. Skidmore zegt dat de regering heeft besloten om deze periode niet te verlengen en dat het daarom niet verplicht is om de auteursrechtrichtlijn te implementeren. De Britse regering heeft volgens hem ook geen plannen om dat te doen. Het Verenigd Koninkrijk stond eerder wel achter de richtlijn tijdens de laatste stemming van de Europese Raad, die in april vorig jaar plaatsvond.

De auteursrechtrichtlijn kwam eerder al door het Europarlement. Op de nieuwe regels rondom het auteursrecht is nogal wat kritiek, die zich met name toespitst op twee artikelen. Het voormalige artikel 13 van de EU-auteursrechtrichtlijn, dat uiteindelijk tot artikel 17 is omgedoopt, betekent dat platforms zoals YouTube, Facebook en Pinterest aansprakelijk zijn voor eventuele geschonden auteursrechten van rechthebbenden, in het geval dat gebruikers op deze platforms zonder toestemming beschermd materiaal uploaden. De verwachting is dat deze platforms weinig anders rest dan het instellen van uploadfilters, die volgens menigeen nog niet goed genoeg zijn en teveel zullen blokkeren.

Daarnaast richt de kritiek zich op artikel 15, waarmee nieuwsuitgevers bovenop het bestaande auteursrecht nog een extra recht krijgen om perspublicaties op internet te beschermen. Op grond van dit artikel mogen derden pas perspublicaties of delen daarvan gebruiken nadat ze hiervoor een licentie hebben verkregen. Hyperlinks, losse woorden, zeer korte fragmenten en particulier, niet-commercieel gebruik van perspublicaties door individuen zijn uitgezonderd. Voor de rest zal er betaald moeten worden voor onder meer snippets van nieuwspublicaties, iets wat volgens critici de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie onder druk zal zetten. De regeling is bedoeld om bijvoorbeeld Google meer te laten betalen voor zijn Google News-dienst, al zullen kleinere, concurrerende diensten het hierdoor ook lastig kunnen krijgen.