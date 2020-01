Microsoft lijkt wallpaper-bug Windows 7 toch te verhelpen voor alle gebruikers

Microsoft heeft met een Windows 7-update een bug geïntroduceerd waarmee stretch-functie bij wallpapers niet meer goed werkte. Het bedrijf zei met een fix te komen voor betalende gebruikers, maar lijkt daar nu op terug te komen en het voor alle gebruikers op te lossen.

Op de ondersteuningspagina voor update KB4534310, die op 14 januari uitkwam, heeft Microsoft een kort statement geplaatst waarin staat dat het bedrijf aan een oplossing werkt en met een update komt in een komende release. Deze zal uitkomen voor alle klanten die Windows 7 of Windows Server 2008 R2 SP1 draaien. Het is onbekend op basis waarvan Microsoft terugkomt op zijn eerdere standpunt en wanneer de nieuwe update precies uitkomt.

Update KB4534310 kwam op 14 januari uit en dat was de laatste dag waarop het Windows 7-besturingssysteem nog reguliere mainstream-ondersteuning kreeg. Daardoor leek het erop dat de bug niet verholpen zou worden. Alleen voor betalende Windows 7-gebruikers met Extended Security Updates zou er een oplossing volgen. Het gaat dan om organisaties en landen die hun Windows 7-computers hebben ondergebracht bij het ESU-programma. Voor de niet betalende gebruikers waren er wel een aantal workarounds beschikbaar, zoals de wallpaperfuncties fill, fit, tile en center.