Avast verkoopt data van gebruikers gratis antivirussoftware onder pseudoniem

Beveiligingsbedrijf Avast verkoopt op grote schaal gepseudonimiseerde data van gebruikers van de gratis versie aan adverteerders. Het gaat onder andere om de browsegeschiedenis, die onder andere aan grote bedrijven zoals Google, Microsoft, Pepsi en McKinsey wordt verkocht.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Vice en PCMag. De sites kregen documenten zoals contracten en uitgelekte data in handen. Het onderzoek komt nadat eerder al ophef ontstond over de diensten van Avast. Onder andere Mozilla verwijderde de extensie van het antivirusbedrijf en van dochterbedrijf AVG uit Firefox nadat bleek dat de add-on veel meer informatie verzamelde dan de bedoeling was. Avast reageerde daarop door te zeggen dat de data onder pseudoniem werd verzameld. Het bedrijf zei ook dat het was gestopt met de dataverzameling. Ondertussen ging het echter door met het verzamelen van gegevens via de gratis versie van de desktopvariant van de antivirussoftware.

Uit de documenten en data van Vice en PCMag blijkt dat gedetailleerde informatie over het internetgedrag van gebruikers wordt verzameld. Het zou onder andere gaan om de browsegeschiedenis, maar ook om zoektermen die gebruikers intoetsten op websites en om gps-coördinaten. Er zou geen persoonlijke data worden verzameld, maar volgens experts die Vice en PCMag spraken, was het soms alsnog mogelijk te achterhalen wie achter een dataset zat.

Avast gebruikte voor de doorverkoop een dochteronderneming genaamd Jumpshot. Die verkocht de data door aan grote bedrijven zoals Google, Yelp en bouwmarkt Home Depot. Die konden de data op hun beurt gebruiken voor klantonderzoek. Vice en PCMag merken bijvoorbeeld op dat uitgever Condé Nast de data gebruikte om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Bedrijven kunnen daarnaast datasets kopen waarmee ze kunnen zien welke gebruikers op een bepaalde site zijn geweest.

Avast zegt dat het na de verwijdering van Mozilla een opt-in gaf voor de dataverzameling op de desktop. Vice en PCMag spraken echter met verschillende gebruikers die niet wisten dat zij daarvoor hadden getekend of die zich niet herinnerden de keuze te hebben gemaakt. Avast heeft in totaal 435 miljoen actieve gebruikers per maand, maar hoeveel daarvan de gratis versie gebruiken, is niet bekend. Jumpshot zei in 2018 dat het data had van 100 miljoen unieke apparaten.