Microsoft blokkeert Windows-upgrades bij computers met oude versie Avast of AVG

Microsoft stuurt de upgrades naar Windows 10-versie 1903 en 1909 niet meer naar computers waar een oude versie van antivirussoftware Avast of AVG op staat. Gebruikers moeten die software upgraden om te Windows-updates te kunnen installeren.

Volgens Microsoft is er een compatibiliteitsprobleem tussen bepaalde versies van Avast Antivirus en AVG Antivirus, en de Windows 10-updates. Wat precies de technische oorzaak is, zeggen de bedrijven niet. Het gaat om alle software die gebruikmaakt van Antivirus-versie 19.5.444.567 of ouder. Die software kwam in mei uit.

Gebruikers moeten de antivirussoftware verwijderen of updaten voordat ze de Windows-updates kunnen installeren. Het gaat om versie 1903 en 1909 van Windows 10 voor thuisgebruikers, en om Windows Server. De Windows Update-tool geeft gebruikers een melding als de oude software aanwezig is. Op de websites van Avast en AVG zijn supportpagina's geplaatst met informatie voor gebruikers.