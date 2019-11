AMD brengt volgend jaar Threadripper 3990X met 64 cores uit

AMD voegt in 2020 een derde Threadripper 3000-processor toe aan zijn assortiment. Het gaat om de 3990X met 64 cores. De prijs is nog niet bekend en ook is nog onduidelijk wanneer de chip uitkomt. AMD brengt maandag de 3960X en 3970X uit, cpu's met 24 en 32 cores.

De Threadripper 3990X krijgt 288MB cache. Dat is dubbel zoveel als de 3970X die 32 cores heeft en dus is de hoeveelheid cache per core gelijk. Ook de tdp is met 280W gelijk. AMD geeft nog geen details over de kloksnelheden, maar het is aannemelijk dat de 3990X een maximale kloksnelheid krijgt die vergelijkbaar is met die van de 3970X en 3960X. Het aantal cores is bij AMD-processors geen beperking voor de maximale kloksnelheid vanwege de constructie met meerdere chiplets. De baseclock, de snelheid die de processor haalt met alle cores actief, zal waarschijnlijk lager zijn dan die van de modellen met minder cores.

De Treadripper 3990X met 64 cores werkt volgens AMD net als de varianten met 24 en 32 cores op de TRX40-moederborden. Eerder ging er een gerucht dat er een TRX80-moederbord nodig zou zijn voor de processor met 64 cores. Die moederborden zouden acht geheugenkanalen hebben. Het is in theorie mogelijk dat dergelijke moederborden komen, maar AMD heeft zich daar nog niet over uitgelaten. De huidige chipset en socket ondersteunen in ieder geval de 3990X-processor.

AMD zegt in de komende maanden meer details te geven over de Threadripper 3990X. Vooralsnog laat de fabrikant alleen weten dat de processor volgend jaar uitkomt. Wanneer dat zal zijn en hoeveel de cpu gaat kosten, is nog niet bekend.