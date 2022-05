AMD introduceert Threadripper Pro-cpu met 64 cores in Lenovo-workstation

AMD kondigt zijn Threadripper Pro-cpu's aan. De processors hebben achtkanaalsgeheugen en 128 pci-e-lanes. De cpu's worden alleen aan systeembouwers geleverd en Lenovo's ThinkStation P620 is een van de eerste computers die daarvan worden voorzien.

De Threadripper Pro-processors zijn bedoeld voor workstations en verschillen op verschillende punten van de Threadripper-processors die AMD eerder uitbracht. Zo hebben de Pro-cpu's ondersteuning voor achtkanaalswerkgeheugen, dat ook registered mag zijn, en zijn er 128 pci-e 4.0-lanes aanwezig. Daarnaast hebben de processors ondersteuning voor AMD Pro Technologies, AMD's tegenhanger van Intel vPro. De cpu's zullen niet los verkrijgbaar zijn, maar worden alleen aan systeembouwers geleverd.

Lenovo is volgens eigen zeggen de eerste systeembouwer die de Threadripper Pro-processors integreert en heeft daarvoor een nieuw model in de ThinkStation-lijn ontwikkeld: de P620. De P620 kan maximaal van de 64-core Threadripper Pro-processor voorzien worden en krijgt maximaal 512GB werkgeheugen op 3200MT/s aan boord. Er is ruimte voor twee dubbelslots-videokaarten en in de snelste uitvoering zijn dat twee RTX 8000-gpu's van Nvidia. Wat opslag betreft is het moederbord voorzien van twee m2-slots en is daarnaast ruimte voor vier 3,5"-schijven. Het geheel wordt van energie voorzien door een 1000W-voeding.

Lenovo gaat de ThinkStation P620 eind september leveren. De prijs is nog niet bekend, maar de fabrikant heeft het over een 'duidelijk prijsverschil' in vergelijking met een Intel-systeem met ongeveer evenveel cores. Intel verkoopt voor workstations op dit moment processors met maximaal 28 cores. Die moeten dus in duo-opstelling draaien om in de buurt te komen van het aantal cpu-cores van de Threadripper 3995WX.