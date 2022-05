Lenovo kondigt gaminglaptops en desktop-pc's met AMD Ryzen-cpu's aan

Lenovo heeft nieuwe gaminglaptops en desktop-pc's aangekondigd. Het gaat hierbij om een nieuwe Ideapad Gaming 3, enkele modellen in de Legion-serie en twee desktop-pc's voor gamers. Alle varianten zijn voorzien van Ryzen-cpu's van AMD.

Lenovo komt onder andere met twee nieuwe gaminglaptops in de Legion-serie. Zo introduceert het bedrijf een Legion 5P en een nieuwe 17,3"-variant van de Legion 5. Een 15,6"-variant van het laatstgenoemde model werd eerder al aangekondigd. Deze laptops hebben maximaal een Ryzen 7 4800H van AMD. Deze cpu beschikt over 8 cores met simultaneous multithreading en kloksnelheden van 2,9GHz. De processor heeft een tdp van 45W en haalt turbofrequenties van 4,2GHz, claimt AMD.

De Legion 5 en 5P worden daarnaast geleverd met maximaal een RTX 2060 of GTX 1660 Ti van Nvidia. De Legion 5 kan maximaal geconfigureerd worden met 16GB aan ddr4-geheugen, terwijl het maximum bij de Legion 5P 32GB is. De Legion 5 wordt geleverd met full-hd-schermen met een beelddiagonaal van 15,6" of 17,3" en verversingssnelheden van maximaal 144Hz. Van de Legion 5P is enkel een 15,6"-variant beschikbaar met full-hd-scherm en een verversingssnelheid van 60Hz of 144Hz.

De Legion 5P (links) en Legion 5

Lenovo brengt 17,3"-Legion 5 in september uit vanaf 1090 dollar. Dat is omgerekend en met btw 1142 euro. De 15,6"-versie is al beschikbaar. De goedkoopste configuratie met een Ryzen 5 4600H en GTX 1650 heeft een adviesprijs vanaf 899 euro. In de Pricewatch staat dat model te koop voor Onbekend. Het is nog onduidelijk wanneer de Legion 5P uitkomt en wat dit model gaat kosten.

De IdeaPad Gaming 3

Het bedrijf komt daarnaast met een IdeaPad Gaming 3-laptop. Lenovo kondigde eerder al een Intel-variant aan, maar toont nu de AMD-variant. Dit model krijgt maximaal een Ryzen 7 4800H en GTX 1650 Ti-gpu. Een Intel-variant van deze laptop is al langer beschikbaar. Lenovo levert deze nieuwe 15,6"-laptop met een full-hd-scherm, dat optioneel voorzien kan worden van een 120Hz-verversingssnelheid. De IdeaPad Gaming 3 kan daarnaast voorzien worden van maximaal 32GB aan geheugen en een 1TB-nvme-ssd.

Deze laptop krijgt een adviesprijs vanaf 660 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 699 euro.

De Legion Tower 5-desktop beschikt ook over een AMD-cpu. Ook dit product werd eerder aangekondigd, maar Lenovo maakt nu de volledige specificaties bekend. Het bedrijf levert maximaal een Ryzen 9 3950X met 16 cores en 32 threads. Lenovo levert de pc daarnaast met een gpu van AMD of Nvidia. In het duurste model zit een RTX 2070 Super-gpu. De Legion Tower 5 kan geleverd worden met maximaal 128GB aan ddr4-3200-geheugen en twee nvme-ssd's van 1TB en twee 3,5"-hdd's.

De Legion Tower 5

De pc is standaard voorzien van een cpu-koeler die processors met een tdp van maximaal 150W kan koelen. Gebruikers kunnen optioneel kiezen voor een aio-waterkoeler die geschikt is voor cpu's tot 200W. De desktop komt in oktober beschikbaar vanaf 830 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 879 euro is.

De IdeaCentre Gaming 5 is ook een desktop-pc met Ryzen-cpu. Lenovo maakte de komst hiervan eerder ook al bekend in april, maar gaf daarbij nog geen specificaties. De pc is voorzien van een Ryzen 7 3700X-cpu en een RTX 2060-gpu in zijn duurste configuratie, hoewel het systeem ook met lager gepositioneerde Nvidia-gpu's of een AMD RX 5500 4GB geconfigureerd kan worden.

De pc kan daarnaast geleverd worden met maximaal 32GB aan ddr4-geheugen en een pci-e-ssd met 1TB aan opslagcapaciteit. Dit kan worden aangevuld met een extra ssd of hdd. Het geheel is gehuisvest in een blauwe behuizing met een usb-c-aansluiting, twee usb-poorten van het type-A en een kaartlezer op het frontpaneel. Lenovo maakt nog geen exacte releasedatum bekend voor deze pc. Wel is bekend dat de desktop een vanafprijs van 699 euro krijgt.