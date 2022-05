In januari kondigde AMD zijn Ryzen 4000-processors voor laptops aan. Die worden gemaakt op 7nm en beschikken over de Zen2-cores die hun succes al hebben bewezen in de desktopprocessors uit de Ryzen 3000-serie. Die desktop-cpu's zijn met name veel efficiënter dan hun Intel-tegenhangers en dat is veelbelovend voor gebruik in laptops.

In april konden we aan de slag met Asus-laptops voorzien van Ryzen 4000H-cpu's. Die 45W-processors zijn bedoeld voor krachtige laptops, zoals gamelaptops. In die review zagen we dat de Ryzen 4000H-cpu's erg snel zijn, maar omdat die laptops stroom vretende videokaarten hebben, was er over de accuduur nog niet zoveel te zeggen. We waren dan ook erg benieuwd naar de zuinige Ryzen 4000U-varianten. Dat zijn 15W-processors met tot aan acht cores, die in dunne en lichte laptops terechtkomen.

Er is inmiddels een half jaar verstreken sinds de aankondiging en eindelijk zijn de eerste laptops met die Ryzen 4000U-processors te koop. Het eerste model dat zijn weg naar ons testlab wist te vinden, is de Lenovo IdeaPad 5 15ARE, die we in deze review bespreken. Dit is geen bijzonder dun en licht model, maar een midrangelaptop met 15,6"-scherm.

Behuizing en aansluitingen

De IdeaPad 5 heeft een schermdeksel dat van aluminium is gemaakt; de rest van de laptop bestaat uit plastic. Die kunststof is voorzien van een matte coating, waardoor de laptop niet goedkoop aanvoelt. Er zijn drie kleuruitvoeringen: lichtgrijs, en donkergrijs en donkerblauw. Ons testexemplaar is de donkergrijze variant.

De behuizing is netjes afgewerkt en voelt ook behoorlijk stevig aan. Je kunt het scherm wel wat indrukken en een beetje torderen als je kracht zet, maar bij normaal gebruik moet dat geen problemen opleveren. Met een gewicht van zo'n 1,7kg en een dikte van 18mm is deze IdeaPad 5 15ARE een redelijk compacte 15,6"-laptop.

Er zitten niet heel veel aansluitingen op de laptop, maar er ontbreekt eigenlijk niets. Rechts vind je twee usb 3.0-poorten en een kaartlezer waar fullsize-sd-kaartjes in passen. Links zitten een stroomaansluiting, een hdmi 1.4b-poort en een 3,5mm-jack. Ook tref je hier een usb-c-aansluiting aan. Die werkt op usb 3.1 gen1-snelheid en heeft ondersteuning voor de displayport-alt-mode.

In de bovenste schermrand zit een klein lipje waaraan je de deksel kunt vastpakken om de laptop open te klappen. Op die plek zit ook een webcam. Dat is een camera met een 720p-sensor die foto's en video's met weinig details aflevert. De beeldkwaliteit valt dus tegen. Wat we wel kunnen waarderen, is het schuifje waarmee je de camera fysiek kunt bedekken als je de webcam niet gebruikt.

Toetsenbord en touchpad

Lenovo kiest voor een toetsenbord met numeriek toetsenblok. De toetsen hebben achtergrondverlichting met twee standen voor de helderheid. Bij het indrukken van de toetsen voel je duidelijke feedback, wat typen comfortabel maakt. De hoeveelheid travel is niet heel groot, maar voldoende.

Onder het toetsenbord zit een touchpad met een fijn, glad oppervlak, dat zich soepel laat bedienen. Ook het indrukken van de touchpad om met de muis te klikken, voelt goed aan. Het is een Precision Touchpad, waarvan de drivers in Windows 10 zijn geïntegreerd. Daardoor werken de multitouchgebaren voor dat besturingssysteem soepel. De aan-uitknop doet ook dienst als vingerafdrukscanner. Ondanks dat die vrij smal is, werkt de herkenning snel.