Ryzen 4000-laptopprocessors bezorgen AMD goede kwartaalcijfers

AMD's Ryzen 4000-processors voor laptops zijn de succesvolste laptop-cpu's van het bedrijf tot nu toe. In het afgelopen kwartaal leverde AMD meer laptop-cpu's dan het ooit deed in een tweede kwartaal. De omzet steeg met 26 procent ten opzichte van vorig jaar.

Hoeveel laptopprocessors AMD precies leverde, maakt het bedrijf niet bekend, maar AMD-ceo Lisa Su benadrukt in een teleconferentie over de kwartaalcijfers dat de 7nm-laptopprocessors het goed doen. De ceo verwacht in de tweede helft van dit jaar nog meer groei uit de verkoop van laptopprocessors.

Volgens AMD zijn er nu 54 laptops met Ryzen 4000-processors op de markt en is een 'tweede golf' op komst, bestaande uit meer dan 30 nieuwe modellen. Daarbij gaat het om dunne premiumlaptops en om gamelaptops. Ook komen er in de tweede helft van 2020 meer zakelijke laptops met Ryzen Pro 4000-processors uit.

Mede door het succes van de Ryzen 4000-laptop-cpu's steeg de kwartaalomzet van het Computing and Graphics-bedrijfsonderdeel naar 1,37 miljard dollar. Dat is 45 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook desktop-cpu's voor consumenten vallen in dit segment. De kwartaalomzet uit consumenten-cpu's was volgens AMD het hoogst in twaalf jaar.

Su benadrukte verder dat de productie van RDNA 2-videokaarten, Zen 3-cpu's en de socs voor de PlayStation 5 en Xbox Series X op schema ligt. Deze nieuwe producten moeten eind dit jaar verschijnen. In het afgelopen kwartaal is AMD begonnen met de eerste productie en levering van de chips voor de next-genconsoles.

De totale kwartaalomzet van AMD kwam uit op 1,93 miljard dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst bedroeg 157 miljoen dollar. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat 35 miljoen dollar.