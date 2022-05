AMD bevestigt Ryzen 5000-naamgeving voor Zen 3-processors

De komende desktopprocessors van AMD vallen onder de Ryzen 5000-serie. Dat bevestigt de fabrikant in een aankondiging van een livestream, die donderdagavond om 18:00 uur Nederlandse tijd zal plaatsvinden. Daarin presenteert AMD zijn eerste Zen 3-cpu's.

De Ryzen 5000-processors omvatten de vierde generatie van Ryzen-processors voor desktops en volgen de huidige Ryzen 3000-modellen op. AMD slaat de 4000-serie vermoedelijk over omdat die ook al voor laptops bestaan en omdat dit nummer ook al wordt gebruikt in de Ryzen 4000G-serie van apu's.

Dat AMD de Ryzen 5000-naamgeving zou gebruiken voor zijn nieuwe processors werd al langer gesuggereerd in geruchten, maar het is voor het eerst dat AMD daar nu zelf duidelijkheid over geeft. De processors die AMD donderdagavond gaat aankondigen, zijn gebaseerd op de Zen 3-architectuur en worden net als de cpu's op basis van Zen 2 op 7nm gemaakt.

AMD noemt de presentatie van donderdagavond Where Gaming Begins. Dat wijst erop dat AMD de prestaties van de Zen 3-processors in games zal benadrukken. AMD-ceo Lisa Su zal de processors aankondigen. De presentatie is live te volgen via YouTube.

Update, 12:54: AMD heeft de naam van de video op YouTube gewijzigd. Er staat geen 5000 meer in de titel. De verwijzing naar de 5000-serie is nog wel te zien als de link gedeeld wordt op bijvoorbeeld Twitter. Het is onbekend waarom de naam is aangepast.