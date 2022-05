AMD start later dit jaar losse verkoop van Ryzen 5000G-apu's met Vega-gpu

AMD heeft de Ryzen 5000G-lijn van apu's met Vega-gpu aangekondigd. Deze verschijnen in eerste instantie alleen in systemen van oems, maar komen later dit jaar ook los beschikbaar voor consumenten.

AMD laat de Ryzen 5000G-serie van apu's, met codenaam Cezanne, door TSMC op 7nm produceren. Het gaat om chips met tot aan Zen 3-cores en Vega 8-gpu's en met ondersteuning voor 24 PCIe 3.0-lanes en DDR4-3200-ram. Daarmee moeten de apu's beter presteren dan de voorgaande 4000G-apu's, oftewel de Renoir-generatie, die op Zen 2 gebaseerd was. De instructions per clock-prestaties van Zen 3 liggen zo'n 19 procent hoger dan Zen 2. Ook kan de nieuwe lijn over een grotere hoeveelheid L3-cache beschikken, waar de geïntegreerde gpu ook van kan profiteren.

De 5000G-generatie heeft nog wel Vega 8-graphics, net als de 4000G-apu's. Grafische verbeteringen zouden dan grotendeels aan de grotere hoeveelheid cache en snellere geheugeninterface te danken zijn. Fabrikanten kunnen kiezen hoe ze de tdp instellen, van 45W tot en met 65W. Daarnaast verschijnen er iets zuinigere GE-modellen van de apu's, met een tdp van 35W.

Nog dit kwartaal moeten de apu's in pc's van fabrikanten verschijnen, onder andere in systemen van Dell en HP. Later dit jaar moeten de chips ook voor zelfbouwsystemen in de schappen verschijnen, meldt onder andere AnandTech, maar de prijzen zijn nog onbekend.

Core /

Thread Basis

Freq. Turbo

Freq. Gpu

CU's Gpu

Freq Cache ctdp Ryzen 5000G Ryzen 7 5700G 8 / 16 3800 4600 RX Vega 8 2000 20MB 45/65 W Ryzen 7 5700GE 8 / 16 3200 4600 RX Vega 8 2000 20MB 35 W Ryzen 5 5600G 6 / 12 3900 4400 RX Vega 7 1900 19MB 45/65 W Ryzen 5 5600GE 6 / 12 3400 4400 RX Vega 7 1900 19MB 35 W Ryzen 3 5300G 4 / 8 4000 4200 RX Vega 6 1700 10MB 45/65 W Ryzen 3 5300GE 4 / 8 3600 4200 RX Vega 6 1700 10MB 35 W