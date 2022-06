Mogelijke AMD Ryzen 7 Pro 5750G-apu voor desktops verschijnt online

Er zijn details over een mogelijke AMD Ryzen 7 5000G-apu verschenen. Deze desktopprocessor beschikt over acht Zen 3-cores met zestien threads en een geïntegreerde Vega-gpu. AMD heeft deze chips nog niet officieel aangekondigd.

Details over de Ryzen 5000G-cpu zijn gepubliceerd door een Baidu-gebruiker, die een sample in handen claimt te hebben. Het lijkt te gaan om een Ryzen 7 Pro 5750G-variant met acht cores en zestien threads, schrijft ook Twitter-gebruiker harukaze5719, die vaker informatie over onaangekondigde producten publiceert. Dit is omdat transparent secure memory encryption wordt ondersteund in de bios van de chip. AMD noemt die functie ook wel Memory Guard, waarmee het systeemgeheugen wordt versleuteld. Dat is een feature die AMD normaliter reserveert voor zijn Pro-cpu's.

De chip in kwestie is een zogeheten engineering sample. Hoewel AMD zijn Ryzen 5000G-cpu's nog niet publiekelijk heeft aangekondigd, zou het bedrijf de chips al ter validatie verstuurd hebben naar systeembouwers en oem's. Dergelijke chips zijn bedoeld voor intern gebruik, maar verschillende Ryzen 5000G-cpu's zijn volgens VideoCardz inmiddels in omloop binnen China. Ryzen 5000G-samples worden daar ook op eBay aangeboden, schrijft de techsite.

De vermeende Ryzen 7 Pro 5750G is getest met een overklok van 4,8GHz op 1,47V. Volgens de Baidu-gebruiker is deze overklok 'relatief stabiel'. De gebruiker testte ook 4,9GHz op 1,50V, hoewel dat niet geheel stabiel bleek. Op 4,8GHz haalde de cpu een CPU-Z-singlecore-score van 660 punten, met een multicore-resultaat van 6898. Dat is vergelijkbaar met de Ryzen 7 5800X, die eveneens over acht Zen 3-cores met zestien threads beschikt. De reguliere kloksnelheid en officiële turbofrequentie van de Ryzen 7 Pro 5750G zijn nog niet bekend. Doorgaans hebben releasevarianten hogere kloksnelheden dan engineering samples.

Het is nog niet duidelijk wanneer AMD zijn vermeende Ryzen 5000G-apu's uitbrengt. Het bedrijf heeft deze chips nog niet officieel aangekondigd. Het is bovendien niet bekend of de chips ook los beschikbaar komen. AMD bracht zijn huidige Zen 2-apu's in de Ryzen 4000G-serie aanvankelijk alleen uit voor oem's, voor gebruik in voorgebouwde systemen. Op termijn moeten de Ryzen 4000G-chips ook los beschikbaar komen voor zelfbouwers.

Afbeeldingen van de vermeende Ryzen 7 Pro 5750G. Afbeeldingen via Baidu