Firefox 87 gaat 'find in page'-resultaten markeren in scrollbalk

Mozilla voorziet Firefox 87 van een nieuwe functie, die zoekresultaten van de 'find in this page'-functie markeert in de scrollbalk. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijker zien waar op de webpagina de zoekresultaten zich bevinden. Firefox 87 moet in maart uitkomen.

De nieuwe feature zit al verwerkt in de huidige versie van Firefox Nightly, meldt Oostenrijkse ontwikkelaar Sören Hentzschel, die geregeld schrijft over komende Mozilla-ontwikkelingen. De functie werkt binnen de 'find in this page'-functie, die wordt geactiveerd door de Ctrl+F-toetsen in te drukken. De functie werkt alleen wanneer de 'highlight all'- of 'alles markeren'-knop van de zoekfunctie actief is.

Gebruikers kunnen de functie in Firefox Nightly uitproberen door de optie ui.textHighlightBackground als string toe te voegen op de about:config-pagina. Vervolgens kunnen gebruikers een css-kleurcode als waarde opgeven, zoals 'darkred' of 'blue'. Dit verandert ook de kleur die wordt gebruikt voor het markeren van zoekresultaten op de pagina zelf. Bij de release van Firefox 87 moeten dit aparte opties worden.

Volgens de Firefox-releasekalender verschijnt versie 87 van de webbrowser op 23 maart 2021. Komend jaar verschijnen er meer nieuwe functies. Zo werkt Mozilla aan een nieuw ontwerp voor Firefox, onder de werktitel Proton. Dat nieuwe ontwerp moet volledig geïntroduceerd worden met Firefox 89, dat volgens de planning op 18 mei verschijnt. De introductie van het nieuwe ontwerp is nog wel onder voorbehoud.