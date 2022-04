Mozilla haalt zijn vpn-dienst uit bèta als 'Mozilla VPN'

Mozilla maakt in de komende weken Mozilla VPN als losse dienst breed beschikbaar, als eerste in de VS en later dit jaar in meer regio's. Vorig jaar kondigde de organisatie een bèta-test van de vpn-dienst aan. Gebruikers betalen tijdelijk 5 dollar per maand.

Ergens in de komende weken haalt Mozilla zijn vpn-dienst uit bèta waarna het bedrijf deze onder de naam Mozilla VPN breed gaat aanbieden. Dat zal aanvankelijk in de Verenigde Staten zijn maar Mozilla belooft snel andere regio's te bedienen. Dit jaar zal het aantal landen echter nog beperkt blijven, valt uit de introductie op te maken.

De prijs blijft voorlopig 5 dollar per maand voor vijf apparaten op Windows, Android of iOS, met Mac- en Linux-clients op komst. Dit is de prijs die Mozilla vorig jaar bij de bèta in de VS bekendmaakte maar dit prijsplan is tijdelijk, waarmee een hogere prijs op termijn waarschijnlijk lijkt.

Mozilla werkt voor zijn vpn-dienst samen met Mullvad, een aanbieder die gebruikmaakt van WireGuard en die claimt geen logs te bewaren. De organisatie werkte onder de naam Firefox Private Network aan de dienst, niet te verwarren met de vpn-proxy-extensie voor Firefox met dezelfde naam, die Mozilla als test aanbiedt voor 2,99 dollar per maand.