Mozilla gaat proxy-extensie aanbieden voor 3 dollar per maand

Mozilla gaat de proxy-extensie Firefox Private Network aanbieden voor 2,99 dollar per maand. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De extensie versleutelt de verbinding van gebruikers van de browsers, iets dat van pas komt op openbare wifi-toegangspunten.

Mozilla wil weten of gebruikers bereid zijn te betalen voor een extensie om de verbinding te allen tijde te versleutelen, meldt het bedrijf. De extensie is in eerste instantie te krijgen in de VS en zal later ook in andere landen beschikbaar komen. Of, wanneer en tegen welke prijs de extensie in de Benelux beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Het gaat vooralsnog om een beperkt aantal gebruikers die het abonnement voor de dienst kunnen afsluiten. Mozilla overweegt nog om de dienst te bundelen met andere betaalde diensten, maar wil nu eerst uitproberen hoeveel aantrekkingskracht Private Network heeft als losse dienst.

Mozilla kondigde Firefox Private Network in september vorig jaar aan. Private Network staat los van de vpn-dienst van Mozilla, die in alle apps van een besturingssysteem werkt en die 5 dollar per maand kost in de VS.