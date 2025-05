Mozilla lijkt te gaan stoppen met proxyextensie Firefox Private Network

Mozilla lijkt op 15 juni met Firefox Private Network te gaan stoppen. Dat blijkt uit een sunsetbericht op Github. Een reden voor het stoppen wordt niet gegeven. De extensie kwam alleen uit in de VS als bèta en kostte 3 dollar per maand.

Firefox Private Network is een browserextensie die de verbinding van gebruikers versleutelt en het IP en de locatie verhult. Het is echter geen volledige vpn, die Mozilla wel voor 5 dollar per maand aanbiedt. Mozilla introduceerde Firefox Private Network in september 2019. Het is niet duidelijk hoeveel betalende abonnees de dienst had. Naast de Github-vermelding spreekt Mozilla niet over het stoppen met Private Network; het stoppen met de dienst is dan ook nog niet officieel bekendgemaakt.