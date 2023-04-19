Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 11:00 64

We gaan experimenteren met nu en dan korte nieuwsberichten

19-04-2023 • 11:00

64

Vandaag beginnen we met een experiment op Tweakers met kort nieuws. Dat is nieuws dat vaak net te kort is om als regulier nieuwsbericht te worden gebracht, maar dat we jullie niet willen onthouden. In deze .plan vertellen we je waarom we dat doen, wat je kunt verwachten en hoe we van jullie willen horen wat jullie vinden.

Wat gaan we doen?

De komende maand zul je op Tweakers wat vaker kort nieuws tegenkomen. Het gaat dan om nieuws waar, simpel gezegd, niet zo veel over te vertellen is. Denk aan storingsnieuws, dat vaak niet meer behelst dan 'er is een storing, het bedrijf onderzoekt het', nieuws over een nieuwe functie in een bepaalde app, waar hooguit een screenshot bij kan ter verduidelijking of wanneer er van een game ineens een releasedatum bekend is, maar niet meer dan dat. Dit nieuws vind je gewoon op de frontpage tussen het andere nieuws. Het ziet eruit als 'normale' nieuwsberichten, maar dan korter: geen lange intro, een of hooguit twee zinnen uitleg en misschien een foto.

Belangrijk om te weten: deze berichten zijn geen vervanging van de bestaande berichtgeving. Onze verwachting is dat dit juist een aanvulling daarop moet zijn. Ook dat willen we in de komende maand onderzoeken.

Waarom doen we dit?

We doen dit om twee redenen. Ten eerste hopen we op deze manier ruimte over te houden voor langere artikelen. Voor sommige verhalen willen we het liefst meer tijd nemen, bijvoorbeeld om een juridisch document uitgebreider te lezen of om de nodige achtergrondduiding te kunnen geven. Dan is het fijn als we andere stukken wat minder lang kunnen maken.

Ten tweede geeft dit ons tijd om bepaald nieuws te brengen dat we nu laten liggen. Denk aan storingsnieuws, dat vaak maar kort is, of als er nieuws is over een nieuwe functie in een app, waar we anders onnodig veel tekst over zouden moeten tikken om een nieuwsbericht maar op te kunnen vullen. Nu brengen we dat nieuws vaak niet, in de toekomst hopelijk wel.

Hoe herken ik deze berichten?

Simpel: ze zijn korter. We gaan deze berichten niet specifiek aanmerken als kort. Wel zetten we onder ieder bericht een korte uitleg naar zowel deze .plan als een link naar het feedbacktopic.

Op dit moment kunnen we nog niet schatten om hoeveel berichten het zal gaan. Dat wordt een van de punten die we in de gaten houden.

Hoe kan ik laten weten hoe fantastisch/stom ik dit idee vind?

We willen je vragen je feedback aan ons door te geven via het daarvoor bedoelde topic op Geachte redactie. Daar kun je ons laten weten of je dit goed vindt werken of wat je ons zou aanraden te verbeteren. We lezen in dat topic aandachtig mee en gaan graag in op vragen of feedback. Vermijd daarom discussie onder de artikelen die niet over de inhoud gaat.

Na een maand kijken we of we deze manier van berichtgeving door willen zetten. Dat doen we op basis van feedback in het GR-topic, maar we kijken ook naar veel andere factoren, zoals reacties, waarderingen en natuurlijk bezoekcijfers. Als korte nieuwsberichten succesvol blijken en aansluiten op wat jullie als lezers zoeken, zetten we dat door.

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Reacties (64)

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Hennie-M 19 april 2023 11:20
Krijgt dit dan ook een ander kleurtje of icoontje in het overzicht?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Hennie-M19 april 2023 11:28
Voorlopig nog niet nee. We hebben dit wel overwogen, maar ook omdat het echt om een experiment gaat willen we in de eerste plaats werken met middelen die het cms nu biedt. Mocht dit experiment een succes zijn en mocht er behoefte aan zijn, dan kunnen we altijd overwegen een aparte aanduiding te geven. Dat hopen we na een maand te kunnen beslissen :)
Martijn.C.V @TijsZonderH19 april 2023 11:36
Ik had eigenlijk verwacht dat er wel een kenmerkje zou zijn in de lijst met titels. Suggestie: '.short'. Simpel, kort (heheh) en duidelijk. En dat zou in het begin zelfs nog met de hand getypt kunnen worden.

Ik maak zelf adhv die tags beslissingen of ik t wil lezen of niet. Soms wil ik wel ff ene kort tussendoortje, dan zijn ze makkelijk herkenbaar :)

Alternatieven (ook uit reacties): short, tweat, 32k, nibble (=4bit)

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 23 juli 2024 03:14]

RobIII @Martijn.C.V19 april 2023 13:54
Suggestie: '.short'.
Mijn suggestie was: ".tweat" of ".tweats" :Y)
ShortsNL @RobIII19 april 2023 17:20
Mijn suggestie:

".mand"

Weet niet of hij nog korter kan ;)
batjes
@ShortsNL20 april 2023 18:48
.m&?
Jerie @Martijn.C.V19 april 2023 12:15
Of .sh van short :D niet te verwarren met kleine shell scriptjes.

Ik denk dat het wel goed is voor de pageviews deze nieuwe insteek, en je kunt dan bijvoorbeeld meerdere korte artikelen schrijven die je nu ook terugleest op bijvoorbeeld nu.nl of nos.nl. Liever geen onnodige opvulling.

Overigens, het feit dat iemand op de linkt klikte houdt niet in dat-ie het hele artikel las. Ik lees hier heel veel artikelen (check de logs maar ;)), maar... vaak alleen de intro. Daarna besluit ik of ik de rest wil lezen ja of nee. Vaak is dat niet het geval, en daar heb ik vrede mee.
NLAnaconda @Jerie19 april 2023 14:20
Afkortingen waarvan niemand met 1 oogopslag weet wat er bedoeld wordt is een afknapper :) imho.
4play @Martijn.C.V19 april 2023 13:09
Ik zou een kleine attentie ook wel nuttig vinden.

Volgens mij moet er toch makkelijk iets nerderigs te vinden te zijn voor de aanduiding van een klein bericht.

32k ofzo

Korte berichten met snelle juiste info zonder opsmuk ben ik voor.
Eventueel in een aparte ticker of RSS feed ook omdat het waarschijnlijk niet de berichten zijn waar je weer naar wil teruglezen.
TheVivaldi
@Martijn.C.V19 april 2023 17:29
Ja, vind ik ook. Als er dan geen kleurtje gebruikt wordt, dan op zijn minst .kort of .short o.i.d. Dat is geen extra werk om toe te voegen, maar maakt het wel meteen duidelijker.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 03:14]

.MaT @Martijn.C.V19 april 2023 20:08
Suggestie: '.short'.
Short doet mij teveel denken aan youtube shorts welke op nr2 van irritante features staat naast de overvloed aan ads.
Alternatieven (ook uit reacties): short, tweat, 32k, nibble (=4bit)
.nibble krijgt mijn stem. Geniaal _/-\o_
lenwar
@TijsZonderH19 april 2023 12:07
Helder.

Voor mij in elk geval een +1 voor de markering ervan. Of het dan een apart icoontje of "Kort: " in de titel als prefix is, maakt me niet zo veel uit :)
Misschien nog een dingetje. De korte berichtjes naar elkaar door laten linken (mits er voldoende voorbij komen natuurlijk). Dus dat je een 'hapklare-brokken' berichtjes hebt waar je doorheen kan bladeren of misschien een aantal in één overzicht? Maar dat wordt misschien wat rommelig.

Is het idee van een kort artikel ook, dat hij potentieel kan 'uitgroeien' tot een lang/normaal (bij gebrek aan een betere term van mijn kant) artikel? Dus dat je eerst even een vlug feitje krijgt waar later meer uitgewerkte details in komen?
4play @lenwar19 april 2023 13:11
De korte berichtjes naar elkaar door laten linken (mits er voldoende voorbij komen natuurlijk).
een soort ascii tweakers tiktok met alleen korte berichtjes :) uren deathscrollen in de korte berichtjes elke keer een nieuwe dopamine boost in je brein.
Keypunchie @TijsZonderH19 april 2023 12:41
Mooi, mijn vraag ook beantwoord: goed experiment dit. Benieuwd wat jullie ervaringen zijn!
IndigoX @Hennie-M19 april 2023 11:21
Hehe
Hoe herken ik deze berichten?
Simpel: ze zijn korter. We gaan deze berichten niet specifiek aanmerken als kort. Wel zetten we onder ieder bericht een korte uitleg naar zowel deze .plan als een link naar het feedbacktopic.
himlims_ 19 april 2023 11:13
Beetje als https://News.ycombinator.com ? Mijn daily news feed :)

@TijsZonderH inzien van de submits lijkt me wel leuke feature

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 03:14]

OmgItsKoen @himlims_19 april 2023 11:44
Dat is toch een compleet andere opzet? Link aggregator vs nieuwssite.
himlims_ @OmgItsKoen19 april 2023 12:31
Korte beschrijving/link naar content
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @himlims_19 april 2023 15:57
Nah ik zou het niet zien als Hacker News, we maken nog steeds redactionele keuzes om iets wel of niet te publiceren. Dat is heel wat anders user-submitted links. Ik vind er iets voor te zeggen om in de toekomst iets meer met submits te doen maar dat is hier niet het doel.
Sparks.nl 19 april 2023 11:17
Ik vind persoonlijk deze manier goed werken: https://www.gpfans.com/nl...onder-de-hamer-f1-shorts/
Bartske @Sparks.nl19 april 2023 11:58
Inderdaad, beter een feed dan talloze kleine berichtjes die de 'echte' artikelen verdringen.
Sparks.nl @Bartske19 april 2023 12:19
Tja daar zijn er helaas genoeg van…
Martinspire @Sparks.nl19 april 2023 12:07
Das gewoon een liveblog. En op een enorm slechte bron voor F1 nieuws trouwens...
IndigoX 19 april 2023 11:16
Dus, jullie gaan Twitter bouwen? /s

Laat ons hopen dat de plaats voor nuance en fact-checking wel nog blijft!
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @IndigoX19 april 2023 11:37
Gelukkig hebben we geen baas die ons om 03.00 's nachts in een impuls mailt dat we een stom idee halsoverkop moeten doorvoeren ;)

Uiteraard blijven we nog steeds aan nuance en factchecking doen, dat blijft uiteindelijk onze belangrijkste waarde! Deze korte berichten doen we ook niet geforceerd omdat we vinden dat het moet, maar we willen de mogelijkheid creeëren nieuws in een ander formaat te kunnen gieten zodat we het toch kunnen brengen. Als nuance nodig is, dan schrijven we die gewoon zoals je van ons gewend bent!
Linksquest Moderator Spielerij 19 april 2023 12:14
Zolang het duidelijk en leuk nieuws is heb ik er vreden mee, wat ik nu vaker zie is dat men iets kort en krachtig wilt delen, maar vaak bepaalde teksten uit andere artikelen opnieuw plaatsen en een klein beetje aanpassen om net zo langer maken.
GameNympho @Linksquest19 april 2023 12:16
Ind, zolang het echt nieuws is en geen copy/paste dan zie ik ze wel langs komen om te worden gelezen.
TheJoe 19 april 2023 11:15
TheVerge doet dit ook heel goed. Prima plan.
jip_86 19 april 2023 11:18
Als je iets niet probeert kom je er ook niet achter of het werkt, succes d:)b
ShadLink 19 april 2023 11:19
Zal opzich handig zijn als hiervoor een losse tracker komt op de homepage waar je niet apart steeds een pagina hoeft te openen.
eric.1 19 april 2023 11:19
Dat wekt wel een verwachting wat betreft publicatie-tijdstip bij storingen ;)

Prima plan denk ik zo. Alleen wellicht verdient zoiets wel een aparte tag om het makkelijk te herkennen op de FP. Anders kun je denk ik nog wel een verwachting-conflict krijgen. Leuke titel, interesse voor; bam, maar twee regels. Blij gemaakt met een dode mus ^^

[Reactie gewijzigd door eric.1 op 23 juli 2024 03:14]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @eric.119 april 2023 16:04
Dat wekt wel een verwachting wat betreft publicatie-tijdstip bij storingen ;)
Met storingen kunnen we het volgens mij nooit goed doen (zie de comments op het stuk over de MS365-storing), maar het is wel de hoop dat we bepaald nieuws wat sneller kunnen brengen. Al is dat niet de hoofdreden om dit te doen.
memphis 19 april 2023 11:19
Zo lang de meest essentiële informatie maar beschreven wordt kunnen berichten prima korter.

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