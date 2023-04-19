We gaan experimenteren met nu en dan korte nieuwsberichten

Vandaag beginnen we met een experiment op Tweakers met kort nieuws. Dat is nieuws dat vaak net te kort is om als regulier nieuwsbericht te worden gebracht, maar dat we jullie niet willen onthouden. In deze .plan vertellen we je waarom we dat doen, wat je kunt verwachten en hoe we van jullie willen horen wat jullie vinden.

Wat gaan we doen?

De komende maand zul je op Tweakers wat vaker kort nieuws tegenkomen. Het gaat dan om nieuws waar, simpel gezegd, niet zo veel over te vertellen is. Denk aan storingsnieuws, dat vaak niet meer behelst dan 'er is een storing, het bedrijf onderzoekt het', nieuws over een nieuwe functie in een bepaalde app, waar hooguit een screenshot bij kan ter verduidelijking of wanneer er van een game ineens een releasedatum bekend is, maar niet meer dan dat. Dit nieuws vind je gewoon op de frontpage tussen het andere nieuws. Het ziet eruit als 'normale' nieuwsberichten, maar dan korter: geen lange intro, een of hooguit twee zinnen uitleg en misschien een foto.

Belangrijk om te weten: deze berichten zijn geen vervanging van de bestaande berichtgeving. Onze verwachting is dat dit juist een aanvulling daarop moet zijn. Ook dat willen we in de komende maand onderzoeken.

Waarom doen we dit?

We doen dit om twee redenen. Ten eerste hopen we op deze manier ruimte over te houden voor langere artikelen. Voor sommige verhalen willen we het liefst meer tijd nemen, bijvoorbeeld om een juridisch document uitgebreider te lezen of om de nodige achtergrondduiding te kunnen geven. Dan is het fijn als we andere stukken wat minder lang kunnen maken.

Ten tweede geeft dit ons tijd om bepaald nieuws te brengen dat we nu laten liggen. Denk aan storingsnieuws, dat vaak maar kort is, of als er nieuws is over een nieuwe functie in een app, waar we anders onnodig veel tekst over zouden moeten tikken om een nieuwsbericht maar op te kunnen vullen. Nu brengen we dat nieuws vaak niet, in de toekomst hopelijk wel.

Hoe herken ik deze berichten?

Simpel: ze zijn korter. We gaan deze berichten niet specifiek aanmerken als kort. Wel zetten we onder ieder bericht een korte uitleg naar zowel deze .plan als een link naar het feedbacktopic.

Op dit moment kunnen we nog niet schatten om hoeveel berichten het zal gaan. Dat wordt een van de punten die we in de gaten houden.

Hoe kan ik laten weten hoe fantastisch/stom ik dit idee vind?

We willen je vragen je feedback aan ons door te geven via het daarvoor bedoelde topic op Geachte redactie. Daar kun je ons laten weten of je dit goed vindt werken of wat je ons zou aanraden te verbeteren. We lezen in dat topic aandachtig mee en gaan graag in op vragen of feedback. Vermijd daarom discussie onder de artikelen die niet over de inhoud gaat.

Na een maand kijken we of we deze manier van berichtgeving door willen zetten. Dat doen we op basis van feedback in het GR-topic, maar we kijken ook naar veel andere factoren, zoals reacties, waarderingen en natuurlijk bezoekcijfers. Als korte nieuwsberichten succesvol blijken en aansluiten op wat jullie als lezers zoeken, zetten we dat door.