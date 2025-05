Populaire forumtopics terug op de frontpage - Development-iteraties #256/257

In de afgelopen sprints hebben we verbeteringen doorgevoerd na de vernieuwing van de frontpage. Ook is een nieuw artikeltype geïntroduceerd waarmee we de community meer in de spotlight zetten. En we zijn actief bezig met het ontwikkelen van een native dark mode. Hieronder vind je meer informatie en lees je wat er is veranderd in de afgelopen tijd.

Populair op het forum

Nadat we de vernieuwde frontpage live hadden gezet, kregen we veel feedback op het gewijzigde uitlichten van communitycontent op de frontpage. Vooral het blok met actuele en populaire forumtopics werd door velen gemist. Daarom brengen we wat populair is op het forum weer terug naar de frontpage.

Naast de gethematiseerde ingang naar het forum waarin bijvoorbeeld populaire items uit het 'Alles over smarthomes'-forum getoond worden, is er nu ook weer een blok dat meer generiek populaire forumtopics laat zien. Deze populaire items komen erin op basis van actualiteit, aantal views en aantal reacties. Hiermee kun je weer willekeurig door het forum struinen en geïnspireerd worden door wat andere users plaatsen op het forum.

Artikelen op basis van de community

Om artikelen op basis van de community beter zichtbaar te maken op de frontpage, is het .Community-artikeltype geintroduceerd. Het is niet een inhoudelijk nieuw soort artikel. Artikelen in samenwerking met of op basis van communityinput worden al gemaakt zolang Tweakers bestaat, maar het werd wel eens tijd om ze ook als apart type herkenbaar te maken op de frontpage.

Het eerste .Community-artikel is deze week live gegaan. Deze artikelsoort staat in het teken van leuke communitycontent en initiatieven. In dit eerste artikel hebben we aandacht besteed aan een tweaker die graag hardware wilde ophalen voor een goed doel.

Je herkent de artikelen aan het icoontje in de listing en de .Community-aanduiding.

Ontwikkeling dark mode

Het zal jullie niet zijn ontgaan, of misschien ook wel: we zijn bezig met het ontwikkelen van een native dark mode. Via een poll en vorige week via een wat uitgebreidere voorkeurstest hebben we onderzocht hoe jullie kijken naar de dark mode en wat volgens jullie daarbij belangrijk is en wat niet.

Uit de voorkeurstest kwam in grote meerderheid een voorkeur voor variant A naar voren, maar ook in variant C zaten onderdelen die meerdere mensen aanspraken. De feedback op de voorkeurstest zijn we aan het verwerken. Op basis daarvan zullen we een meer definitieve variant van de dark mode gaan realiseren.

Varianten A, B en C uit de voorkeurstest

Gepaard met de ontwikkeling van een dark mode voor de hele site gaat dan ook het beschikbaar maken van een light mode. Het idee is dat we beide tegelijkertijd beschikbaar zullen maken. Heb dus nog even geduld: de native Tweakers dark mode komt er binnenkort aan!

Andere aanpassingen