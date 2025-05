Tweakers Developers Summit 2023: Call for proposals

De Developers Summit 2022, waarbij we elkaar eindelijk weer fysiek in de ogen konden kijken, was een geslaagd event. We zijn dan ook blij dat we de Developers Summit 2023 kunnen aankondigen, die op 12 september 2023 plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de samenstelling van het programma, en daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken. Wil je zelf komen spreken, wil je bepaalde onderwerpen op het programma terugzien of is er iemand die in 2023 absoluut niet op het podium mag ontbreken, laat het ons dan weten. Juist jullie wensen en kennis zorgen voor de perfecte invulling van het programma.

Net als bij vorige edities zoeken we sprekers in uiteenlopende disciplines en met verschillende achtergronden voor de devops-, backend-, artificial intelligence-, frontend-, security & privacy- en smarthome-tracks. Uiteraard is onze vaste host Jim Stolze weer van de partij om het geheel aan elkaar te praten.

Deel je ervaring

Heb je een mooi en interessant verhaal, ken je handige werktips of tools, of werk je bijvoorbeeld aan een gaaf project bij jouw bedrijf en wil je dit met een grote groep delen? Meld je dan aan. Andere tips zijn natuurlijk ook welkom, bijvoorbeeld over iemand - een oom, buurman, nicht, collega of vriend(in) - die een prikkelend verhaal kan vertellen of een masterclass wil geven. Vul uiterlijk 24 april 2023 dit formulier in, waarna we er contact met je over opnemen.

Uiteraard kun je ook in de comments onder dit bericht reageren en er bijvoorbeeld tips in plaatsen, of dit artikel doorsturen naar degene die jij in gedachten hebt. Lijkt het je wellicht leuk om zelf een verhaal op het podium te delen, maar voel je je onzeker over je presentatieskills? Geen probleem, er staat een sprekerscoach klaar om je te helpen. De voertaal op de Developers Summit 2023 is Nederlands.

De deadline voor alle input is 24 april 2023.

We gebruiken een Google-formulier omdat dit een prettige manier is om alle informatie te verzamelen. De data die we verzamelen vanuit de ingevulde Google-formulieren gebruiken we uitsluitend voor het programma van de Developers Summit. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor degene die dit formulier heeft aangemaakt, Tweakers in dit geval. De data in G Suite wordt gehost bij Google, maar wel specifiek in Europa.

Benieuwd wie jou het afgelopen jaar vanuit de community voorgingen?

We staan overal voor open. Heb je geen behoefte om zelf te spreken en ken je ook niet direct iemand in je omgeving die hiervoor in aanmerking komt, maar wil je wel een spreker voordragen die je heel graag op het podium wil zien? Ook dat kun je in het formulier aangeven. Suggesties moeten uiteraard wel een beetje realistisch zijn; als je Steve Wozniak in gedachten hebt, heeft het weinig zin om dat met ons te delen.

Meld je aan als je op de hoogte gehouden wilt worden van de kaartverkoop

Wil je direct een seintje krijgen als de kaartverkoop begint, zodat je zeker weet dat je als een van de eersten erbij bent? Meld je dan nu aan via onderstaande poll. Je ontvangt dan eenmalig een e-mail zodra de kaartverkoop start.