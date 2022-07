Nog even terugblikken op een gezellige, interessante en bomvolle Dev Summit

Weer of geen weer: het was een uitstekende stranddag, maar toch was de Tweakers Developers Summit ook dit jaar weer strak uitverkocht. Meer dan 600 tweakers verzamelden in DeFabrique in Utrecht en konden kiezen uit 45 sprekers verdeeld over zes verschillende thema’s (Back-end, Devops, Smarthome, AI, Front-end, Security & Privacy).

Het programma werd afgetrapt door Felienne Hermans. Zij nam het publiek mee op een kleine ontdekkingsreis gericht op hoe het menselijk brein informatie verwerkt en ons kortetermijngeheugen hierin combineert met ons langetermijngeheugen. Ze legde het publiek uit hoeveel makkelijker een taal lezen is als je de structuur en de woorden al kent. Dat vertaalde ze vervolgens naar het idee achter Hedy, het project waar Felienne aan werkt. Hedy is een programmeertaal die kinderen stapsgewijs moet leren hoe programmeren werkt. De werking van de code is daarbij belangrijker dan de juiste structuur: de juiste syntax wordt gaandeweg geïntroduceerd en kennis, en dus herkenning, wordt op een eenvoudige manier opgebouwd.

Opgewarmd door deze inzichten konden de bezoekers gedurende de dag in zalen met eigenzinnige namen als de Meelzolder, de Kalvermelk en het Douchelokaal de verschillende talks bijwonen. Die liepen enorm uiteen: van inkijkjes hoe de politie te werk gaat bij digitale opsporing en reverse engineering van een smarthomeprotocol tot ‘Hoe je olifanten redt met Raspberry Pi’s & Machine Learning’. Voor elke interesse was er wat te vinden.

De verschillende hoofdruimtes van DeFabrique vormden bij elkaar de Playground, waar verschillende partners hun best hadden gedaan een zo leuk mogelijke stand op te bouwen. Bezoekers konden onder andere tegen elkaar racen in F1 2021, een 3d-geprinte pannenkoek in de vorm van het Tweakers-logo eten, meedoen met een typecompetitie of bij de Tweakers-stand langsgaan en met ons productteam in discussie gaan over nieuwe designs voor de site.

Nadat de partnertracks het programma na de lunch hadden hervat, was het aan David Mattin om de tweede keynote van de dag te verzorgen. De Britse journalist deed iets wat velen niet voor mogelijk hadden gehouden: hij hield een positief verhaal over de metaverse. Hij liet zien hoe mensen zich in de metaverse eigenlijk hetzelfde gedragen als in de normale wereld, waarbij het verkrijgen van status een essentieel onderdeel is. Geloof je daar niet in? Wellicht heb je gelijk. Of wellicht hebben grote bedrijven als Nike gelijk, die miljoeneninvesteringen doen gericht op het verspreiden van digitale versies van hun producten. Mattin is in elk geval overtuigd van de meerwaarde van de metaverse en het valt niet uit te sluiten dat er uiteindelijk meer believers in de zaal zaten dan aan het begin van de talk.

De dag werd afgesloten met een … tja, wat was het eigenlijk … geen standaard keynote, geen workshop, geen live demo, maar een mash-up van al die categorieën. Dylan Beattie, bedenker van de Rockstar-programmeertaal, bracht een soort ode aan Javascript waarin hij tegelijkertijd alle eigenaardigheden van de taal tentoonspreidde. Dit deed hij in hoog tempo en met veel humor. Zijn ode liep vloeiend over in een op Billy Joel-geïnspireerd Javascript-tributenummer en hij eindigde met metalmuziek waarvan zowel de gitaarriffs als de songtekst door een algoritme gegenereerd was. Dylan is al eerder bij ons te gast geweest en je moet hem meemaken om het te begrijpen. Het was in ieder geval de perfecte afsluiting van een bomvolle dag en een mooie overgang richting de borrel.