Connect Your Hosting: maatwerk maakt het verschil

Wie met Connect Your Hosting belt, heeft een grote kans directeur en oprichter Nike Tiggelaar zelf aan de lijn te krijgen. Behalve met een rijk portfolio aan hostingproducten blinkt de relatief kleine provider in deze competitieve markt uit door klantgerichtheid en het bieden van maatwerk. Met klant Degosoft zocht Connect Your Hosting bijvoorbeeld naar een snelle oplossing om het aantal gemiste online verkopen te minimaliseren.

Nike (“mijn voornaam spreek je net iets anders uit dan de naam van het sportmerk”) is van oorsprong zelf systeem- en netwerkbeheerder en begon bijna tien jaar geleden met Connect Your Hosting. Zijn bedrijf levert standaard- en maatwerkoplossingen voor onder meer web-, domein-, vps- en database-hosting. Klanten krijgen hiermee een hoge uptime en dito performance, onder meer dankzij meerdere 10Gb/s-uplinks per hostserver, Xeon Gold-cpu’s, lage overprovisioning en een snelle multi-tier ssd-san-omgeving.

Een mooie uitdaging

Meer nog dan dat onderscheidt het bedrijf zich door het mee kunnen denken en gaan met klanten. “Behalve naar onze standaard diensten kwamen er al snel extra vragen. Juist het leveren van maatwerk vind ik een mooie uitdaging. Daarbij gaat het om die extra touch voor klanten, het ook kunnen leveren en er steeds samen uitkomen. Uiteraard doen we dat voor een scherpe prijs.”

Met uiteenlopende technologieën worden klanten volledig ondersteund. Daarbij gaat het om bekende namen zoals VMware en HyperV, en ook worden verschillende opensource-tools ingezet, zoals de firewall pfSense. De klanten zijn overigens behoorlijk divers: van hobbyisten en zzp’ers tot overheidsinstellingen en scholen. “Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze vaak zelf al begonnen zijn met bijvoorbeeld het inrichten van een vps, om vervolgens te kijken wat ze eigenlijk écht nodig hebben. Vanuit die situatie ontstaat vaak een gesprek.”

“We hebben nu een genuanceerde oplossing met san en dedicated disks”

Krachtige webapplicaties

Een van deze klanten is Degosoft, een bedrijf dat webapplicaties bouwt, vaak voor intern gebruik binnen bedrijven. Een voorbeeld daarvan is een tool om het vervoer van leerlingen en ouderen in taxibusjes real-time te plannen, voor zo’n vijfduizend vervoersmomenten per dag. “De uitdaging daarbij is dat ritten weliswaar gepland kunnen worden, maar je toch altijd te maken hebt met wijzigingen”, zegt oprichter en directeur Hugo Delsing. “Die moet je snel kunnen doorberekenen om zo duizenden mensen op de meest ideale manier met verschillende voertuigen van en naar verschillende locaties te brengen.” Hierdoor is het personeel minder tijd kwijt aan planning en kan er meer aandacht worden besteed aan dienstverlening.

Hugo: “Ik had een eigen visie op wat ik wilde doen, ik wist dat ik daar servers voor nodig had en daarbij had ik bepaalde eisen op het gebied van veiligheid en performance. Met twintig jaar ervaring als programmeur en ondernemer zijn er dingen waar ik veel kennis van heb, maar ook zaken waar ik zeker niet alles van weet, zoals netwerken, databases en firewalls. Bij veel hostingpartijen krijg je gewoon een standaard vps-dienst en een Linux-firewall, maar ik wilde meer keuzemogelijkheid. Bij Connect Your Hosting krijg ik het precies zoals ik het wil: in dit geval VPS servers in eigen beheer, een vpn die zij volledig voor ons inrichten, en de firewall als mix, waarbij een aantal dingen voor ons zijn ingericht en ik zelf ook nog aanpassingen kan maken, met ondersteuning als het nodig is. We zijn te klein om zelf een netwerkspecialist in dienst te hebben om bijvoorbeeld een update aan een firewall door te voeren. Ook mijn vragen over meer maatwerk en performance kan ik aan Nike voorleggen als het nodig is. Hij komt dan altijd met een oplossing. Wat mij betreft is dit het beste van twee werelden.”

Controle over eigen resource pool

Degosoft beschikt nu over een eigen resource pool in VMware, vertelt Hugo. “In principe zit daar 40Ghz aan cpu-power in, die ik zelf kan verdelen over een aantal vps’en. Hetzelfde geldt voor terabytes aan ssd-san-storage voor de gewone opslag en de hdd-san-storage die we voor back-ups gebruiken. Voor mij is dat ideaal, want ik ken de piekbelastingen die ik nodig heb voor onze projecten en het is mooi dat ik dit allemaal zelf kan instellen.” Het doorberekenen van talloze vervoersmogelijkheden is een voorbeeld van zo’n toepassing waarvoor regelmatig extra compute power nodig is. Een ander voorbeeld betreft een e-commercepartij die tienduizenden artikelen van vaak verschillende leveranciers en met meerdere prijsstellingen moet kunnen berekenen en doorsturen naar marktplaatsen zoals bol.com en Amazon. “Per product levert dit al snel zeventig mogelijkheden op. Met 40.000 producten leidt een berekening die een paar milliseconden langer duurt al snel tot gemiste orders.”

“Zeker voor webshops moet een vps snel data kunnen lezen en wegschrijven”, vervolgt Hugo. “We hebben er daarom bewust voor gekozen om een aantal ssd’s rechtstreeks in één machine te drukken waar wij direct toegang toe hebben, omdat de snelheid daarmee veel hoger wordt. Het risico was echter wel dat als je alles op één host zet en deze uitvalt of je een update moet doorvoeren, je niet over het systeem kunt beschikken. Uiteindelijk zijn we toch weer teruggegaan naar een san-oplossing met meerdere machines. Dat was overigens ook omdat de webshop het aantal producten fors had teruggebracht en minder berekeningen nodig had. Maar nog altijd wilde ik wel kunnen beschikken over dedicated schijven, omdat je daarmee toch meer performance hebt dan met een standaard shared omgeving.”

“Het gaat als een tierelier”

Nike: “Toen Hugo net begon, had hij een VMware-datastore bij ons. Deze landde samen met andere datastores op dezelfde fysieke laag in de san-omgeving. Hij legde uit dat hij meer performance nodig had en was nieuwsgierig naar het resultaat als we ssd’s rechtstreeks in een VMware-host zouden installeren. Daar hebben wij de voor- en nadelen van uitgelegd en hij koos er vervolgens voor dit te doen.” Qua performance ging Hugo er hierdoor op vooruit, maar omdat de VMware-host regelmatig down moest voor security-updates, werd een meer genuanceerde oplossing gezocht die het beste van twee werelden combineert. “We kozen uiteindelijk voor dedicated ssd’s voor Degosoft in de san-omgeving”, zegt Nike. “Het gaat nog steeds als een tierelier, met het verschil dat we nu wel een VMware-host kunnen updaten zonder dat de systemen van Degosoft stil komen te liggen.”

Uren worden niet met een vork geschreven

Tot slot vragen we of aan al dit maatwerk geen stevig kostenplaatje zit. “De prijs valt op zich wel mee”, zegt Hugo. “We hebben bij veel partijen offertes opgevraagd. Het grootste verschil is dat je bij het afnemen van extra diensten, bij Connect Your Hosting gewoon voor het aantal uren betaalt dat ervoor nodig is. Als ik bij andere partijen iets anders wil afnemen dan het standaardaanbod, gaat de prijs daarbij zo met een factor vier omhoog, en zelfs nog meer als ze denken: dit wordt een grote klant. Dan heb ik het nog niet eens over de standaard partijen die het überhaupt niet kunnen leveren.”

Nike: “We kijken gewoon naar de echte uren die we maken en die berekenen we, that’s it. Misschien is het ook wel zo dat er bij een grote provider veel overhead op zit. Verder speelt mee dat we de platformen en systemen zo hebben gebouwd dat we makkelijk maatwerk kunnen toevoegen. Dat maakt dat we flexibeler kunnen schakelen en misschien ook wel minder kosten hoeven te maken om het mogelijk te maken. De basis staat al.”

