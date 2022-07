De nieuwe OnePlus Nord 2T vergeleken met andere Nord-modellen.

OnePlus heeft een uiteenlopend assortiment smartphones. Naast een vlaggenschipserie – met de OnePlus 10 Pro 5G momenteel als meest high-end model - zijn er de meer betaalbare toestellen in de Nord-serie. De nieuwste telg, de OnePlus Nord 2T, is sinds eind mei beschikbaar in Nederland. Hoe verhoudt dit toestel zich tot zijn recente middensegment-voorgangers OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord CE 2?

De Nord-serie, de betaalbare middensegmentreeks van OnePlus, begint behoorlijk uit te dijen. Als je als consument op zoek bent naar een smartphone die scherp is geprijsd en toch de nodige moderne functies heeft, zou je bijna door de Nord-modellen het bos niet meer kunnen zien. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de OnePlus Nord 2T en de nog altijd redelijk nieuwe OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord CE 2. Het zijn geen hele grote verschillen, maar voor net een beetje meer geld krijg je als consument een aantal extra’s die de eerdere modellen missen.

Het prijskaartje van de OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord CE 2

Laten we beginnen bij de prijs. De net verschenen OnePlus Nord 2T kost in de meest betaalbare variant met 8GB intern geheugen en 128GB opslagruimte momenteel 399 euro. De 12GB/256GB-versie kost 100 euro meer. Als je uitgaat van dezelfde 8GB/128GB-geheugenverdeling heeft de OnePlus Nord 2 (5G) een adviesprijs van 349 euro, en de OnePlus Nord CE 2 (5G) een adviesprijs van 359 euro. We hebben de CE 2 echter ook al gespot met een prijs van rond de 300 euro.

Overeenkomsten tussen de toestellen

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de drie Nord-modellen. Zo beschikken alle drie de smartphones over een amoledscherm van 6,43 inch met een resolutie van 2400x1080 pixels. De verversingssnelheid bij dit trio bedraagt 90Hz en de pixeldichtheid is in alle drie de gevallen 409ppi. De drie smartphones beschikken over Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2, en worden aan de voorkant beschermd door Corning Gorilla Glass 5. Uiteraard zijn er ook verschillen tussen de modellen. De belangrijkste vind je hieronder.

Chipsets en besturingssysteem

De chip van de CE 2 heeft acht cores aan boord. Twee daarvan hebben de Cortex A78 als basis en werken op 2,4GHz. Daarnaast worden zes eenvoudigere A55-efficiencykernen op 2GHz ingezet. De grafische techniek wordt voor rekening genomen door een Arm Mali G68 MC4 met vier cores. De Mediatek Dimensity 1200 van de Nord 2 is een tikje krachtiger dan de 900 van de Nord CE 2. Ook bij de Nord 2 zijn acht kernen aanwezig, verdeeld in drie clusters. Eén A78 werkt op 3GHz en heeft tweemaal een L2-cache. Een andere cluster bevat drie A78’s op 2,6GHz en het derde cluster telt vier A55’s op 2GHz.

De OnePlus Nord 2T beschikt over een MediaTek Dimensity 1300-chip. Ook hier zijn acht kernen aanwezig. De samenstelling lijkt veel op die van de Nord 2. Zo heeft de nieuwe chip één ultracore: een Arm A78, geklokt op 3GHz. Deze wordt bijgestaan door drie supercores op basis van dezelfde architectuur op 2,6GHz. Verder vind je nog vier efficiencycores op 2GHz; hier wordt de A55-kern voor ingezet. Een verschil met de Dimensity 1200 is dat de chip drie camera’s kan aansturen.

De Nord 2T draait als enige smartphone van het trio het nieuwe Android 12. De andere twee Nord-modellen doen het met Android 11.

Camera’s

De camera’s in de toestellen verschillen iets van elkaar. De hoofdcamera van de 2T en de CE 2 is een Sony IMX766-sensor met 50 megapixel, terwijl de camera van de Nord 2 64 megapixel heeft. Daarnaast zijn op alle drie de telefoons nog twee andere sensors aanwezig, met respectievelijk 8 en 2 megapixel. De selfiecamera van de Nord 2 en de 2T is een IMX615-sensor met 32 megapixel. De CE 2-selfiecamera heeft een IMX471-sensor met 16 megapixel. De Nord 2 en Nord 2T beschikken beide over optische beeldstabilisatie, een functie die de CE 2 niet heeft.

Accu

Alle drie de toestellen beschikken over een accu met een capaciteit van 4500mAh. De CE laadt sneller op dan de Nord 2, dankzij Fast Charging 30W. De 2T laadt echter het snelst op, dankzij 80W SuperVOOC 3.0. Volgens OnePlus zou een lege accu van de 2T hierdoor in ongeveer in dertig minuten weer volledig moeten zijn opgeladen. Het toestel is uitgerust met negen temperatuursensoren die monitoren of de telefoon niet oververhit raakt tijdens het laden.

Conclusie

Zogezegd zijn de verschillen relatief klein. De drie de toestellen lijken in veel opzichten op elkaar, met her en der wat plussen en minnen. Zo heeft de CE 2 bijvoorbeeld als enige een hoofdtelefoonaansluiting en de mogelijkheid het geheugen uit te breiden via een SD-kaartslot. Voor sommige consumenten zijn dit waardevolle extra’s. De Dimensity 1200-chip en Android 12 als besturingssysteem kunnen voor andere gebruikers net de meerwaarde bieden die het de overweging waard maakt om een paar tientjes extra uit te geven en voor de Nord 2T te gaan.