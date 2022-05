OnePlus kondigt Nord 2T 5G, Nord CE 2 Lite 5G en Nord-oordoppen op 19 mei aan

OnePlus introduceert op 19 mei de OnePlus Nord 2T 5G en CE 2 Lite 5G in Europa. De Nord 2T is een geupgrade versie van de OnePlus Nord 2. De CE 2 Lite 5G moet net onder de CE 2 in de line-up van OnePlus vallen. Het bedrijf zal ook nieuwe oordopjes aankondigen: de OnePlus Nord Buds.

De OnePlus 2T 5G zal onder andere snelladen ondersteunen aan 80W in plaats van snelladen aan 65W die de Nord 2 momenteel ondersteunt. Het toestel bevat volgens OnePlus dezelfde oplaadtechnologie als de OnePlus 10 Pro 5G.

Het bedrijf zal op 19 mei ook de Nord CE 2 Lite 5G introduceren. Dit toestel zal vermoedelijk een afgeslankte versie worden van de OnePlus Nord CE 2 5G die begin maart in Nederland en België werd geïntroduceerd. De CE 2 Lite 5G werd eind april al in India aangekondigd. Het toestel dat daar die modelnaam meekreeg, heeft een Snapdragon 695-soc in huis en de 5000mAh-accu van dat toestel kan snelladen aan 33W via de SuperVOOC-technologie van OnePlus. De CE 2 Lite kreeg in India een 6,59"-lcd-scherm mee met een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel heeft drie camera's aan de achterzijde: een 64-megapixelcamera en twee 2-megapixelcamera's waarvan een lens voor macrofotografie moet dienen. De selfiecamera heeft een 16-megapixelsensor.

OnePlus zal ook nieuwe draadloze oortjes aankondigen, de OnePlus Nord Buds. Die zullen volgens het bedrijf Dolby Atmos ondersteunen en kosten volgens The Verge 40 dollar. OnePlus introduceerde de oortjes ook al in India en uit Indiase berichtgeving blijkt dat deze 12,4mm-drivers bevatten en zeven uur meegaan met een volle accu. Met een opgeladen case kunnen de oortjes in totaal ongeveer 38 uur muziek spelen.