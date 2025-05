OnePlus introduceert Nord CE Lite 3 met 67W-snelladen en 108-megapixelcamera

OnePlus introduceert zijn Nord CE Lite 3-smartphone. Deze telefoon krijgt een 108-megapixelcamera, een 5000mAh-accu met ondersteuning voor 67W-snelladen en een 120Hz-scherm. De telefoon komt 20 april uit en kost dan 329 euro.

OnePlus voorziet zijn Nord CE 3 Lite 5G van een 6,72"-lcd. Daarmee is het scherm groter dan die van de Nord CE 2 Lite, die een 6,59"-paneel had. Het scherm krijgt een refreshrate van 120Hz, een resolutie van 2400x1080 pixels en een helderheid van 550cd/m². De telefoon wordt daarnaast 165,5mm hoog en 76,0mm breed en is daarmee iets groter dan zijn voorganger.

De cameraopstelling bestaat in de Nord CE 3 Lite uit een primaire 108-megapixelcamera met een Isocell HM6-sensor van Samsung. Deze wordt bijgestaan door een macrocamera van 2 megapixel en een dieptesensor met diezelfde resolutie. Het voorgaande model had een primaire camera van 64 megapixel, naast een 2-megapixelcamera met macrolens en een dieptesensor.

De telefoon krijgt verder een Qualcomm Snapdragon 695-soc, net als de Nord CE 2 Lite. Deze chip beschikt over in totaal acht cores en een Adreno 619-gpu. De telefoon krijgt ook 8GB Lpddr4x-geheugen en wordt geleverd met 128GB opslag. De accu krijgt deze generatie weer een capaciteit van 5000mAh, maar ondersteunt ditmaal SuperVOOC-snelladen op maximaal 67W. Bij de CE 2 Lite bedroeg het maximale laadvermogen 33W.