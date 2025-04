OnePlus deelt eerste beelden Nord 3 5G en Nord CE 3 5G

OnePlus deelt via verschillende kanalen de eerste beelden van onder meer de Nord 3 5G en Nord CE 3 5G. De smartphones worden op 5 juli tijdens een evenement volledig onthuld. Op die datum worden ook de Nord Buds 2r aangekondigd.

Tijdens het OnePlus Nord Summer belooft de techfabrikant meer specificaties van de OnePlus Nord 3 5G en Nord CE 3 5G te delen. Vooralsnog is alleen zeker dat de reguliere Nord 3 5G een alertslider krijgt en dat er gebruikgemaakt wordt van een plat scherm, zo staat op de website van het merk. Het toestel moet daarnaast in de kleuren Tempest Gray en Misty Green op de markt komen. De Nord CE 3 5G wordt in elk geval in de kleur Aqua Surge uitgebracht. De Nord Buds 2r komen in de kleuren Deep Gray en Triple Blue uit. Overigens is van de aankomende hardware niet bekend of het ook direct in Europa uitgebracht gaat worden; dat wordt vermoedelijk 5 juli ook duidelijk.

Eerder schreef Tweakers op basis van renders dat de Nord 3 5G aangedreven wordt door een MediaTek Dimensity 9000-soc en een 6,74"-oledscherm met 2772x1240 pixels krijgt. Verder zou de smartphone maximaal 16GB ram en 256GB opslagruimte krijgen. De hoofdcamera zou een resolutie van 50 megapixels hebben en daarnaast zouden er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en 2-megapixelmacrocamera op het toestel aanwezig zijn.