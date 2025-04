IKEA krijgt FCC-goedkeuring voor twee sensors voor smarthome - update

IKEA heeft deze maand twee testrapporten ingediend bij de FCC voor sensors die aan een smarthomenetwerk toegevoegd kunnen worden. Het gaat om de Parasoll, een sensor om te 'meten' of een raam of deur open dan wel dicht is. De Valhorn is een bewegingssensor.

De Parasoll-sensor, via FCC

De Parasoll zou een tweedelige sensorset zijn; het 'basisstation' maakt verbinding via wifi en detecteert of het tweede kastje nog contact maakt, zo schrijft Zatz Not Funny! op basis van het testrapport. Met de smarthomesensor kan gekeken worden of bijvoorbeeld een raam, deur, brievenbus of garagedeur open of dicht is. Het basisstation, dat vermoedelijk aan een kozijn of deurpost gemonteerd zou worden, wordt van stroom voorzien door twee aaa-batterijen. Het tweede kastje heeft één aaa-batterij nodig. De set zou een ip44-rating krijgen; het product moet dus spatwaterdicht worden.

De Vallhorn is een bewegingssensor die via een wifiverbinding kan communiceren met een centrale hub, waarschijnlijk de Dirigera. al spreekt de bron ook over Zigbee-ondersteuning. Het is op basis van het rapport niet duidelijk in hoeverre dit product zou verschillen van de bestaande Trådfri-bewegingssensor die gekoppeld kan worden aan lichten binnen dezelfde serie.

Vooralsnog is het niet duidelijk of en wanneer IKEA de betreffende producten op de markt wil brengen en of ze ook in de Benelux worden uitgebracht.

Update, 21.00 uur: In het oorspronkelijke artikel werd foutief gesuggereerd dat het om patentaanvragen gaat. Dit klopt niet; de FCC heeft vooralsnog goedkeuring gegeven voor verbindingstechnologieën op basis van testrapporten. Het artikel is hierop aangescherpt, met dank aan thomas990. Ook is er informatie over de batterijvereisten aangescherpt.