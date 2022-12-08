IKEA en Sonos brengen Symfonisk-vloerlamp in januari uit

IKEA en Sonos introduceren een nieuwe versie van de Symfonisk-speaker. Het betreft een draadloze speaker die ook functioneert als vloerlamp. De nieuwe Symfonisk komt in januari beschikbaar en kost volgens de IKEA-website 199 euro.

De nieuwe Symfonisk-vloerlamp lijkt op de huidige IKEA Symfonisk-tafellamp, maar dan met drie poten, zodat hij op de vloer kan staan. De nieuwe variant krijgt een bamboelampenkap, waar de huidige variant wordt geleverd met een kap van bijvoorbeeld glas. IKEA verkoopt ook losse lampenkappen met een ander ontwerp.

De speakers ondersteunen verder functies als AirPlay 2, Spotify Connect en TruePlay-tuning in combinatie met een iOS-apparaat. De Symfonisk-vloerlampen kunnen daarnaast gebruikt worden als surroundspeakers in combinatie met een Sonos-soundbar. De lampen kunnen bediend worden via de IKEA Home-app. De Symfonisk-serie van IKEA heeft geen ingebouwde ondersteuning voor spraakassistenten als Alexa of de Google Assistent.

De meegeleverde stroomkabel is 3,5 meter lang en kan aangesloten worden aan de onderkant van de speaker. De Symfonisk bevat een ethernetaansluiting, maar kan ook via wifi gebruikt worden. Aan een van de poten zitten kabelmanagementclips. De speaker komt vanaf januari 2023 beschikbaar op 'alle markten'. De Symfonisk krijgt volgens IKEA een adviesprijs van 260 dollar, maar staat op de Nederlandse IKEA-website voor 199 euro.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-12-2022 15:54
104 • submitter: T-Junkie

08-12-2022 • 15:54

104

Submitter: T-Junkie

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Reacties (104)

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Sjakelien 8 december 2022 16:30
Voor mensen, zoals ik, die niet erg gecharmeerd zijn van het uiterlijk van de samenwerking tussen Ikea en Sonos, maar wel van de prijs en de functionaliteit van de vruchten ervan: Ik heb een Symfonisk in de behuizing van een oude buizenradio verstopt. Daardoor klinkt het psychologisch NOG beter.
TheOsirian @Sjakelien8 december 2022 17:19
Heel benieuwd naar hoe dit er uit ziet!
Sjakelien @TheOsirian9 december 2022 15:55
Je, inderdaad, als een oude radio.
Ik ben nu niet thuis, dus die foto houden jullie tegoed.
De mod bestaat daaruit, dat ik eigenlijk alles heb kunnen laten zitten. Ik heb alleen de luidspreker eruit moeten halen, en 1 lamp, om ruimte te maken. Beide heb ik uiteraard bewaard.
De voorkant van de radio heeft een vlak van textiel, met daar achter een stuk spaanplaat, waarin een rond gat ter grootte van de speaker zat. Ik heb dat gat met een decoupeerzaag de contouren van de Symfonisk gegeven, en het textiel vervangen door een stuk jute van een vergelijkbare kleur, omdat het oorspronkelijke materiaal te veel versleten was en tijdens het proces verpulverde.
Een vrij eenvoudig werkje, dat meer een soort handenarbeid was, dan een technisch hoogstandje.
De grootste truc is het vinden van een juiste radio.

[Reactie gewijzigd door Sjakelien op 22 juli 2024 14:26]

Clubbtraxx @TheOsirian8 december 2022 17:36
Heel benieuwd naar hoe dit er uit ziet!
Uhm, als oude buizenradio...
brushaway @Clubbtraxx8 december 2022 20:25
Daar zijn er best veel van.
metalmania_666 @Sjakelien8 december 2022 17:03
Ik zou zeggen, post een foto :-)
Daar zijn we tweakers voor
Zymp @Sjakelien9 december 2022 09:01
Ik ben van dezelfde mening.
Daarom heb ik ook een symfonisk aangepast en een ‘cinch’ aansluiting in gesoldeerd. Deze heb ik dan onder de kast verstopt en aan een oude mooie radio gekoppeld. Zo is deze nu een WiFi speaker geworden, voor een fractie van de optie die Sonos zelf verkoopt, die Port van 450 euro

[Reactie gewijzigd door Zymp op 22 juli 2024 14:26]

TrekVogel @Zymp9 december 2022 09:47
Heb je daar een guide voor gebruikt of zelf bedacht? Ik zie dit op zich ook wel zitten.
Zymp @TrekVogel9 december 2022 11:11
Hier is de handleiding die ik heb gevolgd, als ik het even opzocht vond ik dat er ook iemand een video van heeft gemaakt voor als je dat verkiest.

https://www.instructables...-Architectural-With-IKEA/

https://youtu.be/PRZzOzw6w4I

Let wel op, zo geeft die mono signaal door. Dus afhankelijk van je setup is het misschien niet de moeite. In mijn geval was dat nu geen probleem omdat ik muziekliefhebber ben, maar niet zo’n grote audiofiel en maar single speaker setup had staan.


Edit: links gingen niet goed, aangepast

[Reactie gewijzigd door Zymp op 22 juli 2024 14:26]

TrekVogel @Zymp9 december 2022 12:07
Bedank! Ik was al bang dat het mono zou zijn, maar daar kan ik nog wel wat aan doen.
Sircuri @Sjakelien9 december 2022 15:41
It didn't happen without a picture.... :+
forsen 8 december 2022 16:52
Jammer dat het niet dezelfde speaker is als de tafellamp speaker, de gaten onderin missen waardoor je je huidige tafellamp speaker niet zou kunnen inzetten als vloerlamp.

Gemiste kans in mijn ogen...
Svenbuis @forsen8 december 2022 23:45
Als ze een 'schaal' oid hadden gemaakt waar je de tafellamp in het kunnen klikken dan heeft de tafellamp geen eens de gaten voor de poten nodig.

Dan zou je het inderdaad gewoon als losse standaard kunnen kopen voor je huidige tafellamp.

In de tekst staat verder dat de IKEA losse kappen verkoopt, maar op de site zie ik nergens vermeld dat deze compatible zijn met deze lamp. Mag het toch hopen, want dan zou echt een hele gemiste kans zijn.

Deze lamp kan verder, mist de styling je ding is, voor veel mensen heel goed als back-speakers fungeren met een sonos soundbar. Heb je gelijk 2 lampen.
PdeBie 8 december 2022 16:00
Maar geen aansluiting voor een speakerkabel zo te zien. Dus als Airplay of Spotify connect in de (verre) toekomst niet meer ondersteund worden, dan heb je hier geen zak meer aan lijkt het op.
DeDooieVent @PdeBie8 december 2022 16:20
dit dus, sonos is gewoon voor mij geen optie, ik heb op dit moment een speakerset die ik in 2002 heb gekocht, nog steeds blij mee, je moet er toch niet aan denken dat die fabrikant zegt, ja hahahtjes, we updaten de app niet dus nou... succes
JoeBlack2k @DeDooieVent8 december 2022 19:43
Ik denk ook niet dat Sonos zit te wachten op klanten die 1x per 20 jaar een product koopt ;)
DeDooieVent @JoeBlack2k9 december 2022 06:09
Tja, en misschien is dat waarom de wereld volledig naar de kloten is geholpen.
Jatari @PdeBie8 december 2022 16:03
Het maakt verbinding met Sonos. Dus via hun app kan je zowat elke muziekdienst naar het apparaat streamen.
JustRob @Jatari8 december 2022 16:06
Tot Sonos om wat voor reden dan ook besluit deze apparaten niet meer te ondersteunen... En ja, dat kunnen zo zomaar besluiten om te doen: https://www.headphonesty....s-support-older-products/
DaCoTa @JustRob8 december 2022 16:22
Sonos is een van de meest coulante fabrikanten wat betreft ondersteuning van oudere producten. De lijst van legacy producten zijn gelanceerd in 2006 tot 2009, en zijn in 2020 pas gestopt met ondersteunen. Lijkt me een aardige score, waar maar weinig fabrikanten van dit soort apparatuur aan kunnen tippen.
JustRob @DaCoTa8 december 2022 16:35
Ze kunnen ook gewoon standaard Bluetooth, Airplay of zelfs een jack-input inbouwen waardoor je de producten ook nog 'gewoon' kunt gebruiken als ze de ondersteuning stoppen. Voor het bedrag dat Sonos vraagt zou ik dat toch wel minimaal vinden.

Daarnaast, WTF zijn we voor wegwerpsamenleving geworden dat een speaker maar 15 jaar mee kan gaan? Ik heb hier op zolder nog oude B&W's op mijn werkplek staan van 30 jaar oud die het prima doen. Gelukkig hebben we genoeg grondstoffen op aarde om deze leefstijl te behouden... 8)7
DaCoTa @JustRob8 december 2022 18:07
Die B&W's kunnen waarschijnlijk niet draadloos een stereo-bron afspelen? Ik zei niet voor niks _dit soort apparatuur_. Een telefoon voor een vaste lijn gaat ook veel langer mee dan een mobiel, ik heb hier nog een Dect setje liggen van 10 jaar oud, werkt nog perfect, gebruik het alleen nooit.

Als je geen wegwerpspul wilt hebben, moet je geen internet enabled wireless apparatuur kopen. Die techniek veranderd nou eenmaal sneller dan koperen draadjes.
smiba @DaCoTa8 december 2022 18:13
Die B&W's kunnen waarschijnlijk niet draadloos een stereo-bron afspelen? Ik zei niet voor niks _dit soort apparatuur_.
Het verschil is echter dat die B&W's wel draadloos kunnen worden met de juiste apparatuur er aan, iets wat andersom dus niet kan.

Als sonos er mee stopt zijn deze speakers niet meer aan te sturen, er is geen fallback meganisme...
kipppertje @smiba12 december 2022 12:19
Ja zeker wel, je kunt namelijk Sonos apparaten direct via het IP adres bedienen. In combinatie met Home Assistant bijvoorbeeld kun je dan je Sonos apparaat blijven gebruiken. Ook Airplay wordt natuurlijk ondersteund, daar heb je ook geen app voor nodig.
XavierRoemer @JustRob8 december 2022 17:21
Dat was het mooie aan wat Sony in het verleden deed met hun SRS-serie. Chromecast Audio, Spotify, een eigen protocol van Sony, maar ook DLNA (destijds de enige manier om vanuit Windows muziek naar je speaker te sturen), bluetooth, Airplay en een jackaansluiting.
pietje63 @XavierRoemer8 december 2022 21:38
Ik heb juist een zeer slechte ervaring met Sony.. Had een speaker met internat radio (hoe heet dan Winamp protocol ook al weer?), was een kleine wijziging in een playlist ergens, waardoor de function op de Sony niet meer werkte. Was voor mij 2/3 jaar na aankoop, na de garantie en ook nergens coulance.
Verwijderd @JustRob8 december 2022 19:10
15 Jaar is niet zo slecht voor een speaker natuurlijk kunnen ze nog langer mee maar dan moet je waarschijnlijk de speaker foams vervangen, dit is trouwens bij alle speakers zo B&W zijn ook berucht dat de Foams helemaal scheuren, een vers setje erin en je hebt weer jaren plezier.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:26]

Tijanus @Verwijderd9 december 2022 15:35
Dat met die foamranden was (enigszins fabrikantafhankelijk) voor zover ik weet vooral een jaren-80 kwaaltje. Nieuwere speakers (en, in sommige gavallen ook oudere) hoeven daar geen last van te hebben. Mijn rear speakertjes van 1994 dus alweer ruim 28 jaar oud geven in ieder geval nog geen krimp (OK, de polydomes zijn verkleurd, maar dat is zuiver optisch).
whiner @JustRob8 december 2022 21:19
Precies dit. Normale luidsprekers gaan makkelijk 30 jaar mee. soms moet je wat vervangen aan de speaker , maar het is te minste mogelijk om ze te repareren.

Maar ik draai zelf dubbel, oud en nieuw doorelkaar.

Symfonisk speakers zijn relatief goedkoope smart speakers in combinatie met homeassistent en er komt prima geluid uit voor het geld

Maar voor het echte werk gaat mijn uit de jaren 80 b&w matrix + Harman versterker systeem aan, wat me 2e hands net zoveel heeft gekost als de 2 symfonisk speakers :+
pietje63 @JustRob8 december 2022 21:40
Technisch nog niet zo makkelijk hoor. De speaker moet dan namelijk de stream omzetten naar een internet stream. Dat lijkt me "zwaardoor" voor de speaker dan puur een andere internetstream syncen.

Airplay hebben de nieuwere versies wel (muv SL).
metalmania_666 @DaCoTa8 december 2022 17:07
Mijn speakers gaan een stuk langer mee.
Heb hier 2 Vifa's staan van 25 jaar oud en 2 TMA's van bijna 20 jaar oud.
Laatst mijn zelfbouw speakers van Scanspeak weg moeten doen omdat na 40 jaar de woofers versleten waren

[Reactie gewijzigd door metalmania_666 op 22 juli 2024 14:26]

Jatari @JustRob8 december 2022 16:15
Gohja, dan moet je ook geen 'smart'-devices aankopen... Die hebben nu meestal een kortere levensduur
Thomas @Jatari8 december 2022 16:24
Veel slimme speakers (= speakers met ingebouwde streamer / versterker) hebben alsnog mogelijkheden om via USB, coax, optisch, analoog of eARC aan te sluiten. Degelijke speakers horen m.i. geen wegwerpproduct te zijn, dat is dit wel.
The Zep Man @JustRob8 december 2022 16:27
Met een Raspberry Pi en iets als Noson kan je de speakers ook zonder 'app' of 'cloud' gebruiken.
Geim @JustRob9 december 2022 06:50
Uit datzelfde artikel:

"So What Can You Do Now?
The first and most obvious one: simply continue using these devices without expecting any patches or new features. Just because the software updates stop coming doesn’t mean they’ll suddenly stop working. As long as you take care of their physical condition, they could possibly last another decade or so with you."
JustRob @Geim9 december 2022 08:13
Totdat nieuwere OS'en de oude software niet meer ondersteunen...
JoeBlack2k @JustRob8 december 2022 19:42
Zelfde voor een telefoon toch? beetje janken dit. Oude Sonos producten werken trouwens nog met de Gen1 app is zelfs nog een aardige markt voor op marktplaats.
Luchtbakker @JustRob8 december 2022 20:37
Tot Sonos om wat voor reden dan ook besluit deze apparaten niet meer te ondersteunen... En ja, dat kunnen zo zomaar besluiten om te doen: https://www.headphonesty....s-support-older-products/
We kunnen het heel dramatisch maken. Maar een product van max 150 euro met een levensduur van ruim 10 jaar aan updates is toch een prima prestatie. Nee, ik keur niet alles goed wat Sonos in het verleden heeft gedaan. Maar als we de lijn van jouw nieuwsbericht moeten volgen en de speakers krijgen 10 jaar updates, dan is dat voor het bedrag dat je er voor betaald een prima levensduur voor smart hardware.

Overigens, dat iets geen updates meer krijgt betekend niet dat ze niet meer werken. ;)

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 14:26]

Mimiix @JustRob8 december 2022 22:01
De rest api blijft gewoon lokaal werken. Daar kan je streams van je netwerk heen sturen.

Is dus onjuist wat je zegt.
hiostu @Jatari8 december 2022 16:19
Alleen jammer dat je de verschillende speaker soorten niet kunt combineren. Ik heb nu Chromecast en Cast compatible speakers. Als je er een Sonos bij zet, dan kun je die twee weer niet met elkaar integreren.
Powerkiwi @PdeBie8 december 2022 16:05
Dit is inderdaad een (valide) punt van kritiek op alles van Sonos - want dit is in essentie gewoon een Sonos-speaker natuurlijk. Toen Sonos een paar jaar terug van gen 1 naar gen 2 ging werd het ook onmogelijk om gen 1-producten met de nieuwe app te gebruiken.

Het lijkt er echter wel op dat gen 2 here to stay is; gen 1 was daadwerkelijk flink verouderd en een upgrade was ook wel echt nodig, waar gen 2-sonosproducten echt héél goed werken en ik dus ondanks de kans op deprecation toch elke keer weer een Sonos-speaker erbij koop. Sonos is m.i. voor muziek/geluid wat Hue voor smart lighting is; er zijn wel alternatieven maar die zijn allemal toch nét even minder goed of handig.
ZeromaNoiS @Powerkiwi8 december 2022 16:13
Gen1 werkte bij mij thuis prima. Sterker nog, tijdens een verjaardag heeft iemand “per ongeluk” mijn systeem naar Gen2 gezet en sindsdien toch iets meer issues gehad dan voorheen.

Je kan trouwens wel downgraden naar Gen1 tegenwoordig, die optie is gelukkig later toegevoegd.
JoeBlack2k @PdeBie8 december 2022 19:33
Het is Sonos, dus -net als Sonos speakers- blijven ze werken zolang de Sonos app werkt
ctrl-tab 8 december 2022 16:07
Ik vraag me wel een beetje af wat er met dit soort apparaten als ze design-technisch niet meer in de mode zijn.
Lees: Speaker is nog prima, maar het ding ziet er niet meer uit naar de maatstaven van dat moment.

Een goede oude speaker is gewoon lelijk, en blijft lelijk. Staat over 20 jaar nog , bij wijze van spreken.
Kevinns @ctrl-tab8 december 2022 17:34
Aangezien de techniek niet stilstaat vrees ik dat deze apparaten eerder ondersteuning verliezen dan dat ze lelijk worden. Ik heb 14 jaar oude boekenplankspeakers en een 20 jaar oude versterker die klinken en zien er nog uit als nieuw en passen perfect in een modern interieur. Geen enkele reden om ze te vervangen.

Dat vind ik het grote probleem met dit soort slimme producten. Na een jaar of wat is het product in principe nog functioneel maar software- en hardwarematig verouderd en verdwijnt het op de afvalberg. Daarom heb ik nu aan mijn analoge set een chromecast audio gehangen (wordt helaas niet meer gemaakt) en ben ik nu zelf met een ESP8266 aan het knutselen zodat hij automatisch met de TV inschakelt en het juiste kanaal selecteert adhv de gebruikte input (TV of chromecast audio). Als die kleine apparaatjes niet meer ondersteund worden dan kunnen ze goedkoop vervangen worden. Vind ik zowel ethisch als financieel prettig :) . (en daarnaast klinkt de huidige setup zó goed, ik wil niet voor iets anders shoppen ;) )

Verder vind ik het idee van speakers verwerken in meubelstukken wel erg slim. Speakers aan de muur of op een statief is wat mij betreft te lelijk in de woonkamer. Netjes verborgen en draadloos ziet het er een stuk strakker uit.
Hamster1979 @Kevinns9 december 2022 06:56
Ik heb in 2008 mijn eerste SONOS producten aangeschaft. Deze ZP120 en ZP90 werken nog altijd en krijgen een tweede leven bij een vriend omdat ikzelf sinds kort op S2 van SONOS zit.

Dus qua ondersteuning zit het bij SONOS iig heel erg goed.
Satangel @Hamster19799 december 2022 08:35
Sonos mag je echt 10 jaar rekenen op ondersteuning qua software. Zijn maar héééééééél weinig producten die geen updates meer krijgen.

En die blijven dus werken, gewoon niet meer de nieuwste functies.

Valt dus wel mee
batteries4ever @ctrl-tab8 december 2022 19:38
Hm... deze dingen zijn zo lelijk dat het werkelijk niet uitmaakt wat je daar voor interieur omheen hebt... En soort Fiat Multipla onder de speakers! Ongeacht wat er voor toekomstige trends optreedt, dit ding zal altijd misstaan...
Roel1966 @ctrl-tab8 december 2022 23:23
Een goede oude speaker is gewoon lelijk, en blijft lelijk.
Och, tja, denk dat smaken verschillen want ik zie wel graag zo'n degelijke 'oude' speaker staan. Hier in mijn kamer staan nog 2 KEF Carlton III speakers waarvan ik nog elke dag geniet.
BramViking 8 december 2022 16:00
Samenwerking met IKEA blijkt zijn vruchten af te werpen. Ik vind deze vloerstandaard een mooie oplossing, voor als je niet direct met opvallende speakers geconfronteerd wilt worden.
Marzman @BramViking8 december 2022 16:07
Het zal aan mij liggen misschien, maar ik zie twee speakers met poten er onder en een lampekap erboven :+

Ik vind de tafellampen dan beter geslaagd. Dan is het nog een beetje een normale lampvorm.
Verwijderd @Marzman8 december 2022 16:12
Dat was dus ook mijn idee, 4x1500mm aan 10mm vierkante buizen, zo'n bestaande Ikea+Sonos lamp & een lasapparaat en je hebt precies hetzelfde...
Metten @Verwijderd8 december 2022 16:40
Ikea kennende koop je dit als een pakket van lampenkap+speaker+onderstel: 3 losse SKU’s. De speaker lijkt exact hetzelfde.
!GN!T!ON 8 december 2022 17:05
Oef, niet mijn smaak, idee is top, uitwerking not so much. Maar smaken verschillen natuurlijk.
Klauwhamer @!GN!T!ON8 december 2022 17:16
Niet volgens pompeuze ontwerpers, hoor. Bij hen weegt het oordeel zwaarder omdat ze meer meningen hebben kunnen vormen over onbelangrijke zaken, of zoiets.

// Ik vind die speakers bijzonder lelijk en vraag mij ook af hoe ze klinken. Misschien ben ik hopeloos ouderwets en achterhaald maar ik ben nog steeds in de veronderstelling dat geluid luchtverplaatsing is en dat je dus volume in klankkast en oppervlakte van conus nodig hebt voor significant geluid. Is dit nog steeds zo of zijn er inmiddels technieken die dit principe ondervangen?

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 14:26]

Clubbtraxx @Klauwhamer8 december 2022 17:39
Newsflash: Het hoeft niet altijd 120dB aan bass te zijn wat er uit komt.
Klauwhamer @Clubbtraxx9 december 2022 11:26
Juist, want bijvoorbeeld een setje B&W DM603 S3 gaat over 120dB aan bass. Fijne moderatie hier ook weer, dat dit soort prul-opmerkingen een +1 krijgt.
Tijanus @Klauwhamer9 december 2022 15:51
Niet iedereen legt de lat even hoog. De eerste keer dat ik het modelletje tafellamp hoorde bij IKEA dacht ik oprecht dat ze stuk waren. Dit kon toch niet (een ietwat goedkopere uitvoering van) het Sonos geluid zijn waar iedereen zo lovend over leek te zijn? Nou ja, het volume een tikje terugschroeven hielp, al bleef het tamelijk oppervlakkig (zo weinig detail dat het ook opvalt als je de muziek die erover speelt niet kent...).

TLDR:
Er slinger hier KEF en Philips(!) speakertjes in huis uit vergelijkbare-tot-lagere prijsklassen die veel beter klinken. Hun grotere broers van Quadral en Infinity wonen simpelweg op een andere planeet. Als je referentiekader echter telefoonspeaker of TV is, tsja, dan zal het wel dikke prima zijn.

En, oh ja, naar men zegt is de bediening echt superhandig!
En smart enzo!
NLAnaconda 8 december 2022 16:05
Mooi ding, alleen jammer dat die stroom kabel niet door de poot loopt maar via clips eraan geclipt moet worden. Doet toch een beetje afbreuk.
yobikap @NLAnaconda8 december 2022 16:19
Je zou kunnen overwegen om een gat te boren in de poot. Als het goed is, zijn de poten hol van binnen.

Enig nadeel is weer, dan je een ander stekker eraan moet schroeven.
TheVivaldi @yobikap8 december 2022 16:21
Enig nadeel is weer, dan je een ander stekker eraan moet schroeven.
Waar zijn we nou tweakers voor? ;)
beerse @NLAnaconda8 december 2022 17:33
Zojuist de typefout gemeld: De kabel gaat niet 'in de poot' zoals in de laatste alinea staat maar 'aan de poot' zoals op de foto's duidelijk is te zien.

Overigens wel helemaal volgens ikea design. Staande lampen hebben ook een snoer dat best wel hoog uit de poot komt en dan met klemmen aan die zelfde poot naar beneden geleid worden...
batteries4ever @beerse8 december 2022 19:40
... anders is het ook lang niet lelijk genoeg... Ik ben een liefhebber van skandinavisch design, b.v. horloges, maar dit soort meubels haat ik...
Indy81 8 december 2022 16:24
Keuze uit lampekappen zou wel fijn zijn, deze kap past totaal niet in ons interieur.
De standaard.... mja, ziet er niet echt geweldig uit, maar als je er een mooie plant in zet, zie ik dat wel zitten.
Het zou wel fijn zijn dat er ook een (zigbee) RGB lampje onder de speaker zit om de plant te verlichten.
HenkEisDS @Indy818 december 2022 16:32
Ik snap sowieso niet waarom mensen een gedeeltelijk open lampenkap zouden willen hebben waarbij je direct in de lamp kijkt... Het hele idee van een lampenkap is toch dat je indirect licht creeert?

Nu ben ik ook wel een enorme zeikert qua licht dus het zal ongetwijfeld aan mij liggen.
ZeromaNoiS 8 december 2022 16:03
Ik moet zeggen dat ik de Symfonisk lijn steeds leuker begin te vinden. Ik ben op zoek naar een nieuwe lamp voor de achterkamer en dit is wel een serieuze kandidaat. (Al vind ik het ontwerp niet super)

Los van dat is het echt een gouden greep van beiden partijen, een erg slim partnerschap.

Sonos die het af begon te leggen tegen de grote tech-reuzen zou zichzelf hier wel eens mee van de ondergang gered kunnen hebben. (Wellicht een beetje overdreven ;) )
JBVisual @ZeromaNoiS8 december 2022 21:21
Ik ben het met je eens dat Sonos een slimme zet heeft gedaan door met Ikea samen te gaan werken. Een betaalbaar product op de markt zetten en daarmee gelijktijdig je productiekosten omlaag brengen door het afname volume te verhogen. Hiermee vergoten ze dus ook de marge die ze maken op hun eigen label.

Maar los daarvan ben ik het ook met je eens dat de grote tech een serieuze bedreiging vormt voor Sonos.
Als er straks meer geleund gaat worden op smarthome en de grote 3 brengen een groter aanbod van speakers uit, dan zal de markt daar snel naartoe kunnen bewegen.
Want hoe makkelijk is om “hé Siri/Alexa/Google” te roepen om een home cinema set aan je tv te koppelen ipv 5 stappen door een tv menu te doorlopen 8)7
Turralyon 8 december 2022 16:06
Voor de boekenplank speaker was al een standaard beschikbaar. Als je geen lamp nodig hebt misschien een voordeligere keuze
TimDJ @Turralyon8 december 2022 21:30
Die lamp zet je er dan weer bovenop

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