IKEA en Sonos brengen Symfonisk-vloerlamp in januari uit

IKEA en Sonos introduceren een nieuwe versie van de Symfonisk-speaker. Het betreft een draadloze speaker die ook functioneert als vloerlamp. De nieuwe Symfonisk komt in januari beschikbaar en kost volgens de IKEA-website 199 euro.

De nieuwe Symfonisk-vloerlamp lijkt op de huidige IKEA Symfonisk-tafellamp, maar dan met drie poten, zodat hij op de vloer kan staan. De nieuwe variant krijgt een bamboelampenkap, waar de huidige variant wordt geleverd met een kap van bijvoorbeeld glas. IKEA verkoopt ook losse lampenkappen met een ander ontwerp.

De speakers ondersteunen verder functies als AirPlay 2, Spotify Connect en TruePlay-tuning in combinatie met een iOS-apparaat. De Symfonisk-vloerlampen kunnen daarnaast gebruikt worden als surroundspeakers in combinatie met een Sonos-soundbar. De lampen kunnen bediend worden via de IKEA Home-app. De Symfonisk-serie van IKEA heeft geen ingebouwde ondersteuning voor spraakassistenten als Alexa of de Google Assistent.

De meegeleverde stroomkabel is 3,5 meter lang en kan aangesloten worden aan de onderkant van de speaker. De Symfonisk bevat een ethernetaansluiting, maar kan ook via wifi gebruikt worden. Aan een van de poten zitten kabelmanagementclips. De speaker komt vanaf januari 2023 beschikbaar op 'alle markten'. De Symfonisk krijgt volgens IKEA een adviesprijs van 260 dollar, maar staat op de Nederlandse IKEA-website voor 199 euro.