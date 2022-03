Afbeeldingen tonen IKEA Symfonisk-schilderij met geïntegreerde Sonos-speaker

Er stonden kortstondig enkele afbeeldingen van een schilderij met geïntegreerde Sonos-speaker op de website van IKEA. Het product zou 199 dollar kosten en komt beschikbaar in varianten met een zwart en een wit frame.

De afbeeldingen werden opgemerkt door The Verge. Dat medium deelde eerder dit jaar ook al details over het onaangekondigde Sonos-schilderij van IKEA. De webpagina is inmiddels offline gehaald, maar is ook gearchiveerd. Het schilderij komt volgens de de IKEA-listing uit in de Symfonisk-serie, waarin het bedrijf eerder al producten uitbracht in samenwerking met Sonos. Het schilderij wordt ongeveer 40cm hoog, 56cm breed en 5cm diep. Het Symfonisk-schilderij wordt verder geleverd met een kabel van 3,5 meter.

De IKEA-website toonde slechts twee mogelijke ontwerpen, maar volgens de retailer zouden gebruikers kunnen kiezen uit 'verschillende' voorkanten. "Je kunt ervoor kiezen om het aan de muur te hangen als blikvanger, te matchen met foto's aan de muur, het op de grond te zetten, of tegen een muur aan te leunen", meldt de IKEA-site over het schilderij.

Verder bevestigt de IKEA-site dat het Sonos-schilderij ondersteuning biedt voor Apple Airplay 2. Gebruikers kunnen ook meerdere speakerschilderijen gebruiken, bijvoorbeeld voor surround sound in combinatie met andere Sonos-speakers. De schilderijen kunnen aangestuurd worden via de Sonos-app. The Verge schrijft dat IKEA het Symfonisk-schilderij mogelijk op maandag 14 juni aankondigt, hoewel dit nog niet is bevestigd. Het is nog niet bekend wanneer de schilderijen in de verkoop gaan.

Afbeeldingen via IKEA