Nintendo toont alleen games tijdens E3-presentatie op 15 juni

Nintendo houdt op 15 juni een Direct-presentatie tijdens de E3. Deze presentatie wordt op om 18:00 uur Nederlandse tijd live uitgezonden via YouTube. Het bedrijf toont tijdens het evenement alleen games voor de Switch.

Nintendo meldt op Twitter dat het bedrijf tijdens de 45 minuten durende presentatie alleen 'software voor de Switch' toont tijdens de presentatie. Daarmee bevestigt het bedrijf dat het geen Nintendo Switch Pro-console zal tonen tijdens zijn E3-evenement. Bloomberg meldde eind mei dat de console mogelijk al voor de E3 wordt aangekondigd. Het financiële persbureau baseert zich daarbij op anonieme bronnen.

De console zou mogelijk al in september of oktober uitkomen, schrijft Bloomberg. Volgens geruchten zou de Switch Pro een meer krachtige Nvidia-soc krijgen, met ondersteuning voor DLSS. De Switch Pro zou ook een 7"-oledscherm krijgen en 4k-output ondersteunen wanneer deze wordt aangesloten aan een televisie.

Nintendo noemt verder geen concrete games die het tijdens de Direct-presentatie zal tonen. Het bedrijf kondigde twee jaar geleden tijdens de E3 aan dat het werkt aan een sequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eiji Aonuma, producer van de The Legend of Zelda-games, bevestigde tijdens een Direct-presentatie in februari dat het bedrijf dit jaar meer informatie deelt over die sequel. Het is overigens niet bekend of hij hiermee op de E3 doelde; het is ook mogelijk dat het bedrijf pas later in 2021 nieuwe details over de Breath of the Wild-sequel deelt.

Verder is het bevestigd dat Nintendo dit jaar The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en Mario Golf: Super Rush uitbrengt. Eerder dit jaar toonde Nintendo ook Splatoon 3 en Square Enix-game Project Triangle Strategy. Die games moeten in 2022 verschijnen. Enkele andere voorheen aangekondigde games, zoals Metroid Prime 4, hebben nog geen concrete releaseperiode. Na afloop van de Direct-presentatie volgt verder een Nintendo Treehouse-livestream, die ongeveer drie uur duurt. Daar toont het bedrijf meer uitgebreide beelden van een aantal games die worden getoond tijdens de Direct-presentatie.

De E3 wordt dit jaar volledig digitaal gehouden vanwege de coronapandemie. Bedrijven als Microsoft, Ubisoft, Square Enix, SEGA en Bandai Namco nemen dit jaar ook deel aan de digitale beurs. De E3 wordt tussen 12 en 15 juni gehouden.