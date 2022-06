Mario Golf: Super Rush is vanaf 25 juni speelbaar op Nintendo Switch

Na Mario Golf: World Tour uit 2014 komt Nintendo met een nieuwe Mario-golfgame. Op 25 juni komt Mario Golf Super Rush uit op de Nintendo Switch-console. Er zijn onder andere een verhaal- en een speedgolfmodus aanwezig.

Mario Golf: Super Rush lijkt een modus te hebben die vergelijkbaar is met die uit Mario Tennis Aces, in de zin dat er een groot aantal van de bekende Mario-personages aanwezig zijn voor de verhaalmodus, waarbij er allerlei verschillende omgevingen voorbij komen. Verder is een avonturenmodus beschikbaar waarin spelers zich met een Mii-personage kunnen opwerken van een beginner tot een professional. Er is ook een reguliere multiplayermodus waarbij een golfer met drie anderen kan spelen, lokaal en online.

Daarnaast is er een nieuwe spelmodus genaamd speedgolf. Hierbij beginnen alle deelnemers tegelijk met het doel om zo snel mogelijk over de golfbaan te rennen om bij de bal te komen. Vervolgens moet de golfbal worden geslagen tot deze in de hole belandt. De speler die dit als snelste doet, wint de ronde. Hierbij zijn niet alleen golfvaardigheden van belang; ook speciale slagen en sprints zijn beschikbaar om tegenstanders te verslaan.

De besturing kan geschieden met de Joy-Con-controller, die vastgehouden dient te worden als ware het een golfclub. Daarnaast is ook een reguliere besturing beschikbaar, zonder bewegingsdetectie en dus via knoppen. Tijdens de gameplay dienen spelers ook rekening te houden met bijvoorbeeld de wind en de elementen en kenmerken van de baan. Om de perfecte slag te maken, zijn er hulpmiddelen zoals een slagmeter die de afwijking aangeeft bij een helling en kan de baan gescand worden op glooiingen.

Mario Golf: Super Rush is niet de eerste Mario Golf-game die Nintendo uitbrengt. Zo verscheen Mario Golf: Toadstool Tour in 2003 voor de GameCube en in 2014 verscheen Mario Golf: World Tour voor de Nintendo 3DS. De nieuwe game die op 25 juni voor de Switch verschijnt, gaat 60 euro kosten.