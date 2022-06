Trefbalgame Knockout City van Mario Kart Live-ontwikkelaars komt op 21 mei uit

EA brengt op 21 mei de trefbalgame Knockout City uit. Het is een vrij chaotische multiplayergame waarin spelers in teamverband al rennend door steden andere teams moeten verslaan. De game wordt gemaakt Velan Studios, de ontwikkelaar van Mario Kart Live: Home Circuit.

Volgens Electronic Arts zijn er geen speciale krachten of abilities in de game en draait het puur om het gooien, vangen, doorgeven en ontwijken van de bal. Het is voor personages zonder de bal echter wel mogelijk om in een bal te veranderen en naar een teamgenoot te rollen, waarna het teamlid jou als een bom naar tegenstanders kan gooien.

Naast een goede coördinatie zijn ook tackles en schijnbewegingen inzetbaar om tegenstanders te verslaan en de bal te ontfutselen. Spelers kunnen tegenstanders vellen door middel van een snelle worp, maar een dergelijke aanval kan ook langer worden voorbereid, waarna de bal zich automatisch richt op een tegenstander die het dichtst in de buurt is.

De trefbalstrijd vindt plaats in stedelijke gebieden waar spelers ook moeten letten op voorbijrijdende auto's, sloopkogels, pneumatische buizen en de gevaren van hoge daken. Verder zijn er verschillende gameplaymodi, waarbij er ruimte is voor twee teams met elk vier spelers, twee teams met elk drie spelers, maar er is ook een ieder-voor-zich-modus. Er zijn gespecialiseerde ballen beschikbaar en spelers kunnen hun personages en teams naar eigen smaak aanpassen, waarbij er vele cosmetische items aanwezig zijn.

Er is crossplay-ondersteuning aanwezig en ook de progressie in de game is van het ene platform mee te nemen naar een willekeurig ander platform. Zodra de game uitkomt, zijn er vijf multiplayerspeelvelden aanwezig, aangevuld met een interactieve oefenomgeving en zes soorten ballen. EA zal daarna tijdens nieuwe seizoenen meer speelvelden, modi en ballen uitbrengen.

Op 20 februari begint via Origin en Steam een gesloten bèta voor de pc, waarvoor spelers zich kunnen aanmelden. Bij de release op 21 mei is het 20 euro kostende spel voor een beperkte tijd gratis uit te proberen. Knockout City komt uit voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en via Origin en Steam op de pc. Via backwards compatibility is de game ook te spelen op de PS5 en de Xbox Series X en S.