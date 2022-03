Trefbalgame Knockout City heeft twee weken na release vijf miljoen spelers

EA maakt bekend dat tot nu toe vijf miljoen spelers zijn nieuwe game Knockout City hebben gespeeld. Het spel kwam op 21 mei uit en was de eerste tien dagen gratis. Nu is het spel gratis voor spelers totdat ze Street Rank 25 bereiken.

Knockout City is een multiplayergame waarin spelers in teamverband tegen elkaar strijden. De game draait om het gooien, vangen, doorgeven en ontwijken van een bal. Personages die geen bal in handen hebben, kunnen veranderen in een bal. Een teamgenoot kan die vervolgens oppakken en als bom naar de tegenstander gooien. Het spel is gemaakt door Velan Studios. Die ontwikkelaar heeft ook Mario Kart Live: Home Circuit op zijn naam staan.

De game is beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De pc-versie staat op Origin en Steam. De game wordt zowel door recensenten als spelers over het algemeen goed beoordeeld, blijkt uit cijfers van Metacritic.

Op 25 mei is seizoen 1 van Knockout City van start gegaan. Seizoenen duren een maand en brengen tijdelijke events, spelmodi, speelvelden en speciale ballen met zich mee. De game kost 20 euro, maar onlangs heeft EA besloten dat spelers gratis kunnen instappen. Na het bereiken van Street Rank 25 moet betaald worden.