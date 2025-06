Trefbalgame Knockout City is vanaf 6 juni onspeelbaar via officiële servers

Velan Studios, de ontwikkelaar van het in 2021 uitgebrachte Knockout City, sluit op 6 juni de servers van de trefbalgame. Daarmee komt er een einde aan de game, die vanaf dat moment niet meer speelbaar zal zijn via de officiële servers.

De studio maakt op zijn site en via een video bekend met de game te stoppen. Met het sluiten van alle wereldwijde servers per 6 juni valt het doek iets meer dan twee jaar na de release van de game. De makers zeggen dat het een 'extreem moeilijke beslissing' was, maar ook een 'noodzakelijk en belangrijke' voor de studio. De game zal na 6 juni nog wel speelbaar zijn via de speciale Private Hosted Server-versie van de game, al moet deze versie nog uitkomen en dit is enkel voor de pc en dus niet voor de andere platforms.

Jeremy Russo, de gamedirector van Knockout City, meldt in een toelichting dat het liveservice-element naast de teruggelopen populariteit hebben bijgedragen aan het sluiten van de game. "Het creëren van zo'n ander spel en het voor het eerst in veel van onze carrières draaiend houden van livediensten heeft de afgelopen jaren bijzonder uitdagend gemaakt. Ondanks meer dan 12 miljoen spelers en miljarden Knockouts over de hele wereld, zijn er verschillende aspecten van het spel die een grote verandering nodig hebben om genoeg spelers aan te trekken en te behouden om duurzaam te zijn. Omdat we een kleine indiestudio zijn, is het voor ons simpelweg onmogelijk om dat soort systemische veranderingen in het livespel door te voeren terwijl we het blijven ondersteunen."

Op 28 februari begint het negende seizoen van de game en dat zal het laatste zijn. Dit seizoen duurt twaalf weken en zal op 23 mei eindigen. Daarna volgt een afscheidsevenement dat twee weken duurt. Per 28 februari worden ook alle transacties met echt geld uit de game verwijderd. Dat betekent dat bepaalde bundels niet meer kunnen worden aangeschaft.

Seizoen 1 van Knockout City kwam op 25 mei 2021 uit; enkele dagen daarvoor was de officiële release van de game. Binnen twee weken had de game al vijf miljoen spelers. Het spel was in de eerste tien dagen gratis te spelen en daarna totdat Street Rank 25 werd behaald. Het kwam oorspronkelijk uit onder Het EA Originals-label, maar de game werd sinds juni vorig jaar niet meer door EA uitgegeven; vanaf dat moment werd Knockout City free-to-play. Data van SteamDB laat zien dat de game al geruime tijd niet meer heel populair is; enkele maanden na de release zakte het aantal spelers redelijk snel in en dat gebeurde ook na de kortstondige piek toen de game geheel gratis werd.

Knockout City is een multiplayergame waarin spelers in teamverband tegen elkaar strijden. De game draait om het gooien, vangen, doorgeven en ontwijken van een bal. Personages die geen bal in handen hebben, kunnen veranderen in een bal. Een teamgenoot kan die vervolgens oppakken en als bom naar de tegenstander gooien.