'The Coalition richt al zijn pijlen op ontwikkeling Gears 6'

The Coalition, de gamestudio en Microsoft-dochteronderneming, richt nu zijn aandacht op de ontwikkeling van thirdpersonshooter Gears 6; twee andere projecten binnen de studio zijn geschrapt. Dat stelt gamesindustrie-insider Jeff Grubb.

Zo schrijft onder andere Video Games Chronicle. Wat die twee andere projecten waren, is niet duidelijk. Wel is bekend dat The Coalition ook ingezet werd om de ontwikkeling van Halo Infinite te ondersteunen en dat de studio hielp bij de ontwikkeling van de Matrix Awakens-techdemo voor de PlayStation 5 en Xbox Series. Ook zijn er onlangs ontslagen gevallen bij The Coalition, aldus Kotaku.

De ontslagen en het verleggen van de focus naar andere projecten is een fenomeen dat zich momenteel vaker afspeelt in de tech- en gamesindustrie. Onlangs vielen ontslagen bij 343 Industries, Bethesda, PayPal, Spotify, Google, Amazon en Microsoft. EA schrapte onlangs Battlefield Mobile en Apex Legends Mobile en naar verluidt is een nieuwe Titanfall ook geannuleerd. Dit vanwege tegenvallende financiële vooruitzichten.

De game is niet het enige stuk Gears of War-media dat in ontwikkeling is. Netflix werkt aan twee projecten met de franchise. Dat worden een liveactionfilm en een animatieserie.

Gears 5. The Coalition is sinds Gears 4 verantwoordelijk voor de franchise.