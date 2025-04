Final Fantasy Pixel Remaster-serie komt in voorjaar 2023 uit voor Switch en PS4

De Final Fantasy Pixel Remaster-spellen komen in het voorjaar van 2023 uit voor de Nintendo Switch en PlayStation 4. De games, die remasters zijn van Final Fantasy I tot en met VI, waren in 2021 al verschenen voor pc, Android en iOS.

Ontwikkelaar Square Enix kondigde de Final Fantasy Pixel Remaster-serie voor de consoles maandag aan. Het bedrijf heeft nog geen specifieke releasedatum bekendgemaakt, maar zegt dat de spellen in het voorjaar van 2023 beschikbaar komen. De remasters zijn dan individueel of in een bundel te koop via de Nintendo eShop en de PlayStation Store.

In dezelfde periode verschijnt er ook een speciale fysieke editie. De 'FF35th Anniversary Edition' bestaat onder meer uit de fysieke bundel van de zes remasters, een boek met pixelart van Final Fantasy-personages en twee lp's met arrangementen van de muziek uit de games. De speciale editie is verkrijgbaar via de webwinkel van Square Enix en kost 274,99 euro. De fysieke bundel van de zes spellen is tevens los verkrijgbaar en kost 75 euro.

Bij de Final Fantasy Pixel Remaster-spellen zijn de graphics en audio geüpdatet. De 2d-personages en achtergronden zijn opnieuw getekend, waarbij de ontwerpen van de oorspronkelijke maker in acht zijn genomen. De soundtracks zijn daarnaast samen met de oorspronkelijke componist gearrangeerd en gebruiken nu meer dan drie tonen.