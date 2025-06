Sony brengt nieuwe trailer uit van Gran Turismo-film die in augustus uitkomt

Gran Turismo heeft altijd de reputatie gehad erg realistisch te zijn. In augustus worden die graphics wel héél echt, blijkt uit de nieuwe trailer die Sony heeft vrijgegeven over de film rondom de racegame. Niet alleen graphics worden daarin echt, maar ook de race zelf.

Sony Pictures heeft een nieuwe trailer uitgebracht van een film over Gran Turismo, die ook gelijk de naam van het spel heeft. Vorig jaar werd al bekend dat Sony aan die film werkt en dat die in augustus van dit jaar in de bioscoop draait. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough, die na het spelen van het spel ook als 'echte' coureur bij het team van Nissan aan de gang ging. Als professionele autoracer won hij verschillende wedstrijden.

De film wordt geregisseerd door Neill Blomkamp, bekend van scififilms als Elysium en District 9. In de film zijn enkele van de hoofdrolspelers te zien, waaronder Archie Madekwe als de de coureur en Stranger Things' David Harbour als trainer. In de film is te zien hoe coureur Mardenborough zichzelf opwerkt van semiserieuze gamer tot professionele coureur via een serieus team waarmee hij traint in Gran Turismo-simulators. De film komt op 11 augustus uit.