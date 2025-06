Sony: meer dan 100 VR-games zijn in ontwikkeling voor PS VR2

Sony heeft in aanloop naar de release van de PlayStation VR2 een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over de VR-headset online gezet. Daarin meldt het bedrijf onder meer dat er momenteel meer dan 100 titels in ontwikkeling zijn.

Sony zegt alleen dat het gaat om meer dan 100 titels voor de PS VR2 en geeft geen exact aantal in de vragen en antwoorden. Op het forum van Resetera wordt rekening gehouden met in totaal 122 titels die in ontwikkeling zijn. Verder wordt op het blog met de vragen en antwoorden gezegd dat alle titels digitaal zijn aan te schaffen en dat 'bepaalde titels' ook in fysieke vorm uitkomen, maar Sony zegt niet om welke titels het gaat.

Onlangs maakte het Japanse bedrijf al zijn gehele line-up bekend voor de release van de opvolger van de originele PS VR-headset. Het gaat in totaal om zo'n 35 titels, waaronder Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Tetris Effect: Connected, No Man’s Sky, Jurassic World Aftermath en Resident Evil Village.

De PS VR2 komt op 22 februari beschikbaar en kost 600 euro. De nieuwe VR-headset werkt alleen met een PlayStation 5 en eerder werd al bekend dat de PS VR2 niet backwards compatible met PS VR-games is. Daardoor kunnen oudere VR-games niet op de nieuwe versie gespeeld worden. Tweakers publiceerde eerder een preview van de PlayStation VR2.