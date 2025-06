'Chromebook-leveringen zijn in 2022 gedaald met 48 procent'

Het aantal leveringen van Chromebooks is in 2022 fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het betreft een daling van 48 procent. Dat meldt althans de International Data Corporation op basis van voorlopige data van zijn Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

Het aantal geleverde Chromebooks daalde in 2022 met 48 procent, nadat er in 2021 sprake was van een enorme stijging van 180,5 procent, schrijft Display Daily op basis van de data van IDC. Als puur wordt ingezoomd op het afgelopen, vierde kwartaal van 2022, was er sprake van 3,6 miljoen geleverde Chromebooks. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 is dat een daling van 24,3 procent.

Een onderzoeksmedewerker van IDC zegt dat de leveringen van Chromebooks gedurende een aantal kwartalen in het slop zaten, maar dat het aantal geleverde exemplaren naar verwachting weer zal stijgen tot normale groeipercentages doordat er nu veel inventaris is opgebouwd. Wel is de verwachting dat de leveringen van Chromebooks buiten de educatieve sector een lastig verhaal zal blijven, gelet op de economische teruggang en eventuele alternatieven zoals tablets.

De verminderde leveringen van Chromebooks waren aan de orde bij alle grote fabrikanten, zoals Acer, Dell, Lenovo, HP en ASUS. Op basis van de cijfers leverde Acer met 4,2 miljoen exemplaren in 2022 de meeste Chromebooks, een daling van 33,8 procent ten opzichte van 2021. De dalingen zijn relatief gezien een stuk groter bij HP en Lenovo. Deze twee bedrijven leverden in 2021 de meeste Chromebooks met 10,2 en 8,2 miljoen stuks respectievelijk, maar dat daalde vorig jaar naar 3,5 en 3,7 miljoen.