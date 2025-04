IDC: levering van pc-monitoren daalde afgelopen kwartaal harder dan ooit tevoren

Er werden in het vierde kwartaal van 2022 18.3 procent minder pc-monitoren geleverd dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Sinds IDC de cijfers in 2008 begon bij te houden, zijn er in een kwartaal nog niet zo weinig monitoren geleverd.

In het afgelopen kwartaal werden er iets meer dan 30.5 miljoen monitoren geleverd, meldt IDC op basis van cijfers van de vijf grootste pc-monitorfabrikanten. Hierdoor is de totale daling op jaarbasis 5.9 procent ten opzichte van 2021. Het onderzoeksbureau wijt dit aan de 'uitdagende macro-omgeving'. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie schoten de monitorverkopen door het vele thuiswerken omhoog, maar nu men langzamerhand weer meer op kantoor werkt, keldert de vraag, redeneert IDC.

Dell wist het afgelopen jaar verreweg de meeste monitoren te verkopen en heeft een marktaandeel van rond de 22 procent in handen. De vier andere fabrikanten zijn meer aan elkaar gewaagd, maar het afgelopen kwartaal behaalde HP de tweede plek, gevolgd door Lenovo, het Chinese TPV en tot slot Samsung, met alle vier een marktaandeel van tussen de 10 en 13 procent.

IDC verwacht dat de markt dit jaar door de 'verslechterende economische omstandigheden' met nog eens 9.8 procent krimpt, maar dat er in 2024 weer een kleine groei te zien zal zijn. Dan moeten er ongeveer weer net zoveel monitoren geleverd worden als voor de pandemie. Het onderzoeksbureau verwacht na 2024 een toenemende groei, onder meer dankzij de hogere installed base als gevolg van meer mensen die hybride zijn gaan werken en de groei in gamingmonitoren.