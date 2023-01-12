'Wereldwijde markt voor pc’s kromp vorig jaar met 16,2 procent'

Volgens onderzoeksbureaus Gartner en IDC zijn er tijdens het laatste kwartaal van 2022 wereldwijd 28 procent minder pc’s verkocht dan tijdens hetzelfde kwartaal in 2021. In heel 2022 zijn er 16,2 procent minder pc’s geleverd. Vanaf 2024 moet de markt zich herstellen.

Volgens IDC zijn er vorig jaar wereldwijd ongeveer 292,3 miljoen pc’s geleverd, waarvan 67,2 miljoen tijdens het vierde kwartaal. Gartner houdt het op 286,2 miljoen eenheden voor heel 2022 en 65,3 miljoen in het vierde kwartaal. Volgens een analist van Gartner is de daling van de vraag naar pc’s voornamelijk toe te schrijven aan de toenemende inflatie, hogere rentevoeten en de vrees voor een wereldwijde recessie. Heel wat consumenten zouden bovendien over een pc beschikken die is aangekocht tijdens de coronapandemie.

Volgens IDC zijn de gemiddelde verkoopprijzen voor pc’s in de afgelopen maanden gaan dalen doordat fabrikanten hun voorraden wilden wegwerken. Het onderzoeksbureau stelt dat er ook in de nabije toekomst ook nog prijswijzigingen kunnen plaatsvinden. Beide onderzoeksbureaus verwachten dat de vraag naar pc’s in 2024 zal herstellen, terwijl de eerste tekenen van herstel volgens IDC al op het einde van 2023 merkbaar zullen zijn.

De pc-fabrikanten met het grootste wereldwijde marktaandeel in 2022 waren Lenovo, HP, Dell, Apple en ASUS. Lenovo behaalde in 2022 een marktaandeel van 24,1 procent, HP een van 19,4 procent, Dell 17,5 procent, Apple 9,8 procent en ASUS 7,2 procent.