'Wereldwijde markt voor pc’s kromp vorig jaar met 16,2 procent'

Volgens onderzoeksbureaus Gartner en IDC zijn er tijdens het laatste kwartaal van 2022 wereldwijd 28 procent minder pc’s verkocht dan tijdens hetzelfde kwartaal in 2021. In heel 2022 zijn er 16,2 procent minder pc’s geleverd. Vanaf 2024 moet de markt zich herstellen.

Volgens IDC zijn er vorig jaar wereldwijd ongeveer 292,3 miljoen pc’s geleverd, waarvan 67,2 miljoen tijdens het vierde kwartaal. Gartner houdt het op 286,2 miljoen eenheden voor heel 2022 en 65,3 miljoen in het vierde kwartaal. Volgens een analist van Gartner is de daling van de vraag naar pc’s voornamelijk toe te schrijven aan de toenemende inflatie, hogere rentevoeten en de vrees voor een wereldwijde recessie. Heel wat consumenten zouden bovendien over een pc beschikken die is aangekocht tijdens de coronapandemie.

Volgens IDC zijn de gemiddelde verkoopprijzen voor pc’s in de afgelopen maanden gaan dalen doordat fabrikanten hun voorraden wilden wegwerken. Het onderzoeksbureau stelt dat er ook in de nabije toekomst ook nog prijswijzigingen kunnen plaatsvinden. Beide onderzoeksbureaus verwachten dat de vraag naar pc’s in 2024 zal herstellen, terwijl de eerste tekenen van herstel volgens IDC al op het einde van 2023 merkbaar zullen zijn.

De pc-fabrikanten met het grootste wereldwijde marktaandeel in 2022 waren Lenovo, HP, Dell, Apple en ASUS. Lenovo behaalde in 2022 een marktaandeel van 24,1 procent, HP een van 19,4 procent, Dell 17,5 procent, Apple 9,8 procent en ASUS 7,2 procent.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 14:08 43

12-01-2023 • 14:08

43

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Reacties (43)

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Cergorach
12 januari 2023 14:22
Weer zo een gevalletje van ongenuanceerde cijfers! Men kijkt puur naar 2021, wat samen met 2020 bijzondere jaren zijn voor de chip/pc markt!

2018: 259.763.000 PCs verscheept
2019: 261.237.000 PCs verscheept
2020: 275.147.000 PCs verscheept
2021: 341.727.000 PCs verscheept
2022: 286.197.000 PCs verscheept

Dus ja, de PC markt is weer terug aan het inzakken richting pre-pandemie aantallen. Moet ik iemand nog uitleggen waarom de PC vraag zo hoog is geweest de afgelopen drie jaar?

Bronnen:
https://www.gartner.com/e...nt-6-percent-for-the-year
https://www.gartner.com/e...nt-8-percent-for-the-year
https://www.gartner.com/e...d-16-percent-for-the-year
lordawesome @Cergorach12 januari 2023 14:43
Je zou verwachten dat zo'n onderzoeksbedrijf die data helder presenteert. Maar nee, ze gaan voor een schreeuwkop die ongefundeert blijkt te zijn. In plaats van 'PC markt daalt', hadden ze ook kunnen schrijven 'PC markt nog steeds historisch hoog'. Want dat is de waarheid.
Kevinp @lordawesome12 januari 2023 14:56
Cijfers kan je altijd zonder te liegen zo interpeteren dat het in je voordeel is.

De markt daalt. Maar is not altijd meer gestegen over de jaren als je zou verwachten als je kijkt naar 2018 en 2019.

Mensen zijn slecht met cijfers en geloven de conclusie.
Verwijderd @Kevinp12 januari 2023 15:40
Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.

- Godfried Bomans
Zwelgje @Verwijderd12 januari 2023 15:47
🤣
andreetje @Verwijderd12 januari 2023 16:10
Juist de statisticus had beter moeten weten.
Lt.Mitchell @Cergorach12 januari 2023 14:42
Jammer dat de auteur niet dezelfde nuance maakt. Grafiekje was mooi geweest.
Vlizzjeffrey @Cergorach12 januari 2023 16:23
Dat staat toch ook in het artikel?

''Heel wat consumenten zouden bovendien over een pc beschikken die is aangekocht tijdens de coronapandemie.''
memphis @Cergorach12 januari 2023 18:34
Als je in de afgelopen 3 jaar een PC gekocht hebt mag ik aannemen dat deze nog niet aan vervanging toe is. PC's blijven veel langer heel en zijn al zo snel dat er geen hinderlijke traagheid is ingeslopen (mede door een veel betere geheugenbeheer van de huidige Windows.
onscreen @Cergorach12 januari 2023 15:14
Ik snap niet wat je bedoeld en waarom je kritiek heb op het artikel. Het artikel klopt gewoon en de cijfers ook. Auteur kiest er voor om een vergelijking met 2021 te maken en de achterliggende reden. Nergens in het artikel gaat het over 2018, 2019 en 2020. Dat jij graag een ander artikel had willen lezen met een ander onderwerp is in dit geval aan jezelf maar niet aan de auteur.

Verder is de vraag helemaal niet 'zo hoog geweest'. Het lijkt er op dat het verschil tussen 2018 en 2022 maar 27M~ is.

[Reactie gewijzigd door onscreen op 24 juli 2024 05:46]

nokie @onscreen12 januari 2023 15:34
27M bedoel je…

Het artikel klopt als je de redenering van de bureaus wil volgen. Een beetje kritische geest ziet volgens mij dat 2021 een uitzondering was. Als je de lijn van de jaren ervoor bekijkt, dan zie je dat dit zich nu gewoon doorzet (dus de markt is niet ingestort maar genormaliseerd).

Een dipje zou zelfs niet raar zijn, gezien de uitzonderlijke stijging in 2021 maar zelfs dat is er niet.

Ik vraag me dan ook af wat ze bedoelen met dat de markt gaat “herstellen” in 2024?
koelpasta @onscreen12 januari 2023 16:11
Het artikel klopt gewoon en de cijfers ook.
Nou nee, niet echt.
De cijfers die Cergorach hierboven noemt spreken de stellingen in het artikel juist tegen.
In het artikel heeft men het erover dat de markt zich in 2024 'herstelt'. Als je die cijfers hierboven bekijkt dan valt er niks te herstellen want er zijn in 2022 meer PC's verkocht dan de jaren daarvoor. De uitzondering is 2021, toen veel mensen thuiszaten/werkten. Maar dat was een uitzonderlijke situatie. Dus waar herstellt die markt zich dan van? Van groei?
I-King 12 januari 2023 14:16
Zulke informatie zegt altijd zo weinig en moet je eigenlijk over meerdere jaren bekijken naar mijn idee. Je ziet dan 2 uitschieters (2020 en vooral 2021) en is het in 2022 nog altijd goed gegaan in vergelijking met de jaren daarvoor. Ik had eerder een scherpere dip verwacht, maar dat valt dan eigenlijk misschien nog wel reuze mee.

Zie bijv. de grafiek op deze pagina: https://www.canalys.com/newsroom/global-pc-market-Q4-2021
Cid Highwind @I-King12 januari 2023 14:26
Ja maar ook Gartner en IDC zijn waarschijnlijk inmiddels bekend met hoe clickbait werkt.

Wanneer de economische toonzetting toch al behoorlijk negatief is, vraag ik me af of dergelijke contextloze, stemmingsmakende koppen wel de juiste manier zijn om je bericht te verpakken. Consumentenvertrouwen is een dingetje. "16.2% daling!" is iets anders dan "Omzet PC's stabiliseert naar pre-corona niveau".
Cergorach
@Cid Highwind12 januari 2023 14:30
Ja maar ook Gartner en IDC zijn waarschijnlijk inmiddels bekend met hoe clickbait werkt.
Gartner deed dit al 10 jaar geleden... Er is dus niets 'inmiddels' aan. Ik denk dat je echter eerder naar de markt moet kijken die Gartner bediend, dat is niet de clickbait markt...

Bron:
https://www.bloomberg.com...ctural-shift-of-pc-market
Kevinp @Cid Highwind12 januari 2023 14:58
Klopt, juist degene die er "verstand" van hebben en in het nieuws komen als het gaat slecht zijn uiteindelijk ook degene die het sentiment bepalen.

Een soort zelf voorspellend vermogen. Wat niet helemaal netjes is eigenlijk.
Tintel @Cid Highwind12 januari 2023 15:19
Op zich is het contextloze aspect ook niet zo heel erg. Om wat voor reden dan ook daalt de afzet van PC's en dat betekent dat de prijzen zullen veranderen, dat is ook wel interessant.
joost00719 12 januari 2023 14:14
Zijn er in 2020-2021 niet juist enorm veel computers verkocht i.v.m. het thuiswerken, waardoor de cijfers nu relatief tegenvallen?

[Reactie gewijzigd door joost00719 op 24 juli 2024 05:46]

Marve79 @joost0071912 januari 2023 14:19
Dat staat letterlijk in het artikel
Heel wat consumenten zouden bovendien over een pc beschikken die is aangekocht tijdens de coronapandemie.
MrMonkE @Marve7912 januari 2023 15:20
Is misschien later toegevoegd met een stealth edit.
Niemand die het weet want geen audit trail bij tweakers.net. artikelen maar vette stealth edits. O-)
Dennism @joost0071912 januari 2023 14:24
Dat zal zeker invloed hebben, wat wij bijvoorbeeld gezien hebben is dat enkele klanten hun hele lifecycle naar voren hebben getrokken in 2020/2021 door bijvoorbeeld voor 'iedereen' (uitzondering degenen die net een nieuwe hebben ontvangen) nieuwe laptops te kopen voor het thuis werken. Afgezien van incidentele vernieuwing (denk aan defect, of nieuwe medewerker) verwachten wij bij een deel van die relaties de komende 5 jaar eigenlijk even niets weg te zetten op dat gebied, terwijl ze normaal ieder jaar een deel van 'de vloot' vervingen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 05:46]

Noekoee 12 januari 2023 14:41
Ik werk al 20 jaar bij resellers en deze daling heeft te maken met dat de meeste werknemers tegenwoordig een laptop van zijn werkgever krijgt en geen PC meer.
Keypunchie
@Noekoee12 januari 2023 15:19
Laptops vallen onder de definitie van PC hier.

- Traditional PCs include Desktops, Notebooks, and Workstations and do not include Tablets or x86 Servers.
Groningerkoek @Keypunchie12 januari 2023 16:01
Eerder had je een PC op het werk en je eigen laptop/PC thuis. Nu heb je steeds vaker alleen de laptop van het werk die je ook privé gebruikt.
Puff_Uncle 12 januari 2023 14:33
ja ook alle bedrijven hebben vorige jaar thuiswerk hardware moeten kopen maar dat hoeft niet elk jaar. misschien heeft dit een beetje invloed.
MazDaMan1970 @Puff_Uncle12 januari 2023 14:41
Tegenwoordig kunnen desktops gemakkelijk 5 a 8 jaar zonder problemen mee. Laptops iets korter, doordat ze wat meer te lijden hebben & accu's na een jaar of 4 degraderen.
Groningerkoek 12 januari 2023 16:06
"Vanaf 2024 moet de markt zich herstellen."

Herstellen naar wat?

2021 was een uitzonderlijk hoog piek jaar en we liggen alweer keurig in pas met de oplopende lijn van de voorgaande jaren.
jpsch 12 januari 2023 18:05
Is het ook niet zo dat er meer tweedehands pc's verkocht worden?
Wolfos 12 januari 2023 14:15
Dit konden we natuurlijk zien aankomen na de gigantische vraag de afgelopen jaren. Interessanter is dat het marktaandeel van Apple gigantisch blijft stijgen. Het lijkt erop dat ze zich met hun eigen processors een stuk beter weten te onderscheiden dan voorheen.
Tjoekie @Wolfos12 januari 2023 14:22
Gigantisch blijft stijgen vind ik wat sterk gesteld. Apple is wel de enige die (volgens de bron) groei laat zijn YoY 21/22, waar alle andere genoemde fabrikanten krimp noteren.
Wolfos @Tjoekie12 januari 2023 14:25
Het marktaandeel is bijna 25% gegroeit in een jaar (van 8% naar 9.8%).

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 05:46]

Dingen @Wolfos12 januari 2023 14:28
Dat is wel echt veel, ja. Een paar jaar geleden mochten ze nog blij zijn met 5% marktaandeel.
Dennism @Wolfos12 januari 2023 14:32
Dat komt echter dan weer niet doordat ze zelf zoveel meer verkopen.
Maar doordat de markt enorm krimpt omdat de 3 grote zakelijke aanbieders na de vette corona jaren ineens, heel logisch, een flinke terugloop zien. Terwijl Apple en Asus, die het meer van de consumenten markt moeten hebben een stuk minder inleveren of zelfs nipt meer verschepen. En daardoor dus qua marktaandeel groeien.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 05:46]

lordawesome @Wolfos12 januari 2023 14:41
Nou, Apples leveringsaandeeel stijgt wanneer ze een nieuwe computer uitbrengen. Van 2022Q2 naar 2022Q3 verdubbelt het zowat: https://www.idc.com/getfi...623&attachmentId=47471174

De M2 Macbook Air kwam in augustus 2022 uit. Dat, terwijl de M1 voorloper twee jaar eerder in november 2020 uit kwam.

Over het afgelopen jaar heen schommelen de leveringspercentages van zo'n 7% tot 12%. Dat zien we ook bij de Iphones. Daarom zeggen kwartalen weinig over hoe Apple het doet in verhouding met de concurrentie. Je kunt wel naar het jaargemiddelde kijken.
Puff_Uncle @MazDaMan197012 januari 2023 14:37
maar toch concurreren ze met elkaar zoals jij zegt dat je bent overgestapt. maar het doelgroep is soms niet hetzelfde nee
Groningerkoek @MazDaMan197012 januari 2023 17:22
Rare definitie, als mijn buurman Windows verwijdert en Linux installeert of hij draait Windows op een AMD is het dan opeens geen PC meer?
Groningerkoek @MazDaMan197012 januari 2023 21:17
Nu nog een verklaring waarom windows op een AMD geen PC is ;)
MazDaMan1970 @Groningerkoek13 januari 2023 08:21
Omdat AMD CPU gewoon een Intel-compatible CPU is 8)7
Dareth 12 januari 2023 14:43
Vanaf 2024 moet de markt zich herstellen.
Als ik zoiets lees, raakt het me gewoon, niet op de positieve toon natuurlijk.
Frame164 12 januari 2023 17:34
Volgens dezelfde gedachtenkronkel kan je ook hallelujah van de daken schreeuwen omdat je het afgelopen jaar meer vakanties hebt verkocht dan in 2021 of dat het drukker is geworden in je restaurant.

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