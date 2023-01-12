Kuo: Apple brengt AirPods Max en goedkopere AirPods eind 2024 of begin 2025 uit

Apple komt mogelijk in 2024 of 2025 met nieuwe AirPods-modellen. Dat meldt TF International Securities-analist Ming-Chi Kuo. Het bedrijf zou in de tweede helft van 2024 of de eerste helft van 2025 met een nieuwe AirPods Max-koptelefoon en goedkopere AirPods-oordoppen komen.

Kuo meldt in een reeks tweets dat Apple onder meer een goedkopere set AirPods wil introduceren. Het bedrijf hanteert daarbij een richtprijs van 99 dollar, zo schrijft de analist. Op dit moment zijn de tweedegeneratie-AirPods de goedkoopste draadloze oordoppen van het bedrijf. Deze hebben een adviesprijs van 129 dollar, of 159 euro. Eerder deze maand sprak analist Jeff Pu ook al over goedkopere AirPods.

Tegelijk zou Apple een nieuwe versie van zijn AirPods Max willen introduceren. Het bedrijf introduceerde in 2020 de eerste versie van deze koptelefoon voor 629 euro. Sindsdien zijn er geen nieuwe varianten van de AirPods Max uitgebracht. Er zijn nog geen details over deze nieuwe AirPods Max, los van de releaseperiode in 2024 of 2025.

Kuo schreef eerder dat Apple toekomstige AirPods uitbrengt met een USB-C-aansluiting voor opladen. De huidige varianten gebruiken nog Apples Lightning-connector. De vermeende overstap naar USB-C komt overeen met een Europese wet die USB-C vanaf de herfst van 2024 verplicht op kleine apparaten als smartphones en de oplaadcases van draadloze oordoppen.