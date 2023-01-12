Kuo: Apple brengt AirPods Max en goedkopere AirPods eind 2024 of begin 2025 uit

Apple komt mogelijk in 2024 of 2025 met nieuwe AirPods-modellen. Dat meldt TF International Securities-analist Ming-Chi Kuo. Het bedrijf zou in de tweede helft van 2024 of de eerste helft van 2025 met een nieuwe AirPods Max-koptelefoon en goedkopere AirPods-oordoppen komen.

Kuo meldt in een reeks tweets dat Apple onder meer een goedkopere set AirPods wil introduceren. Het bedrijf hanteert daarbij een richtprijs van 99 dollar, zo schrijft de analist. Op dit moment zijn de tweedegeneratie-AirPods de goedkoopste draadloze oordoppen van het bedrijf. Deze hebben een adviesprijs van 129 dollar, of 159 euro. Eerder deze maand sprak analist Jeff Pu ook al over goedkopere AirPods.

Tegelijk zou Apple een nieuwe versie van zijn AirPods Max willen introduceren. Het bedrijf introduceerde in 2020 de eerste versie van deze koptelefoon voor 629 euro. Sindsdien zijn er geen nieuwe varianten van de AirPods Max uitgebracht. Er zijn nog geen details over deze nieuwe AirPods Max, los van de releaseperiode in 2024 of 2025.

Kuo schreef eerder dat Apple toekomstige AirPods uitbrengt met een USB-C-aansluiting voor opladen. De huidige varianten gebruiken nog Apples Lightning-connector. De vermeende overstap naar USB-C komt overeen met een Europese wet die USB-C vanaf de herfst van 2024 verplicht op kleine apparaten als smartphones en de oplaadcases van draadloze oordoppen.

Apple AirPods Max
De huidige Apple AirPods Max

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-01-2023 14:44 24

12-01-2023 • 14:44

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Reacties (24)

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KRBM123 12 januari 2023 14:56
Ik had gehoopt dat de AirPods Pro 2 nog geen lossless ondersteunt omdat Apple de Pro-serie vanwege market optics niet voor wil laten lopen op de Max-serie, maar dat de Pro 2 een lossless update zou krijgen zodra de Max 2 uit zou komen.

Als de Max 2 niet binnenkort uit komt ben ik bang dat deze beredeneerde kans op een lossless update voor de Pro 2 daarmee ook vervliegt.
Verwijderd @KRBM12312 januari 2023 15:09
Dit gaat gewoon moeilijk omdat het gebruikte bluetooth protocol max 256kbit audio ondersteund, apple wil geen ldac gebruiken dus pas zodra ze iets nieuws ontwikkelen krijg je bij apple hi-fi bluetooth audio
KRBM123 @Verwijderd12 januari 2023 16:03
Dat is niet het geval volgens een engineer van Apple’s acoustics team:
“We want to push the sound quality forward, and we can do that with a lot of other elements. We don't think that the codec currently is the limitation of audio quality on Bluetooth products.
Jaldea @KRBM12312 januari 2023 16:11
that while audio quality is always a priority, “it is important to understand that we can still make big strides without changing the codec. And the codec choice we have there today, it's more about reliability. So it's about making something robust in all environments.”
Vergeet het stukje daarboven niet, eigenlijk geeft hij daar al toe dat prio ligt bij de stabiliteit en niet kwaliteit dus ja codec zal op dat gebied niet de limiting factor zijn nee.
CaptainKansloos @Jaldea12 januari 2023 20:07
Het is m.i. gewoon marketing BS; hij draait om de hete brij heen omdat ze geen directe oplossing voor dat "probleem" hebben (of eigenlijk 'willen kiezen')

Want hoe goed de kwaliteit van 256kbit AAC ook is, het blijft lossy. En dat rijmt gewoon niet met hun Hi-Res lossless music streaming service. In die eerste logica heeft het tweede ook geen bestaansrecht.

Edit: Nog even los van of je dat verschil daadwerkelijk gaat horen in de praktijk.

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 23 juli 2024 16:30]

dura @KRBM12312 januari 2023 17:07
Volgens mij wordt hier gezegd dat de codec hetzelfde blijft maar dat ze door andere aanpassingen de geluidskwaliteit willen verbeteren omdat ze dat niet als een significante bottleneck zien.
benvanoers 12 januari 2023 14:53
nou hopen dat het niet airpods max zoals in de titel zal heten, maar max 2 bijvoorbeeld. Waarschijnlijk zal dat het geval wel zijn, alleen de titel zorgt voor wat onduidelijkheid.
Metian @benvanoers12 januari 2023 15:17
Het zal wel AirPods Max (Generatie 2) worden. Dus in de naam zelf zal er niet veel veranderen, anders dan dat het een aanduiding betreft. Net zoals ze nu ook al doen met de AirPods en AirPods Pro.
Strebor 12 januari 2023 15:12
Wat de Max betreft:
Graag beter/compacter opvouwbaar, een aan/uit knop, dezelfde ANC als de Pro 2 en een hoes die de Max beschermt. Tot die tijd blijf ik wel bij mijn Bose QC35.
Commendatore @Strebor12 januari 2023 17:25
Plus wat normaler geprijsd en met een praktischer/discreter ontwerp.
MennoE 12 januari 2023 14:56
Ik heb de airpods pro (2e generatie) en de airpods max. Ik vind de ANC op de pro beter dan de max. Zelfde geldt voor het geluid. Dat had ik niet verwacht, aangezien de max overear is.
alex4allofyou @MennoE12 januari 2023 15:55
ANC, wat houdt dat in?
MennoE @alex4allofyou12 januari 2023 15:58
Active Noise Cancellation. Met die techniek wordt al het geluid dat je normaliter zou horen gedempt.
Bender @alex4allofyou12 januari 2023 15:58
Active Noise Cancellation, dus het actief dempen van geluid door 'anti' geluid toe te voegen.
PikachuNL @alex4allofyou12 januari 2023 15:59
Active Noise Cancelling, dus actieve ruisonderdrukking. Niet alleen afsluiten door fysiek materiaal tussen jou en de bron van de herrie te stoppen, maar dus ook actief (met een microfoon + speakers) een tegengeluid bieden.
Semvd @MennoE12 januari 2023 15:40
Precies + daar nog op aangesloten dat de max niet spatwaterdicht is dus alleen maar meer reden om de max thuis te laten.
Jeroen_HD @MennoE12 januari 2023 17:08
Zelfs mijn 1st gen AirPods Pro hebben een betere ANC dan de Max. Alsook denk ik dat ik mijn AirPods Max terug ga binnenbrengen want ik ben eigenlijk niet zo tevreden. Batterij gaat niet lang mee omdat je het ding niet kan uitzetten, er komt condens op de drivers (kan niet goed zijn) en ze zijn gewoon niet handig.

Qua geluid en comfort niets op aan te merken. Maar mijn AirPods Pro blijven mijn mains.
GMP192 12 januari 2023 15:15
Het zou leuk zijn, als apple een "goedkopere" variant van de Airpods Max uit zou brengen.
PrimusIP 12 januari 2023 15:53
Ik ben tot nu toe heel tevreden met mijn "gewone" AirPods 2e generatie. Ik gebruik ze best vaak en na paar jaar merk ik nog niks van een verslechterde batterij. Naast mijn Apple spulletjes gebruik ik ze ook voor mijn Garmin en mijn Nintendo Switch. Het werkt best allemaal.

Wat dat betreft heb ik ook geen behoefte om ze te vervangen. Mocht nou voor die prijs ook noise canceling komen, dan wil ik er in 2024 nog wel eens over gaan denken. Maar zou goed kunnen dat ze dat tegen dan nog steeds alleen voor hu pro line bewaren.

[Reactie gewijzigd door PrimusIP op 23 juli 2024 16:30]

Jeroen_HD @PrimusIP12 januari 2023 17:12
Ik heb mijn 1st gen AirPods Pro 3x binnen gedaan voor herstelling. Zelfs na 3-4 jaar heeft Apple de AirPods nog vervangen zonder kost.
CzMichiel 12 januari 2023 16:49
Wat mij nu wel opvalt is dat die Max heel slecht leverbaar is product: Apple AirPods Max. Komt dat door de problemen in China?
Aiii
@CzMichiel12 januari 2023 17:01
Is goed mogelijk dat de prioriteit even op andere producten geweest is ja, de Max (ondanks dat het een van de beste Apple producten is wat mij betreft) is toch behoorlijk niche dankzij de prijs en al wat langer op de markt. Dan kan het best zijn dat de focus op de nieuwere AirPods Pro 2 heeft gelegen tussen alle lockdowns and supply chain problemen door.

Anderzijds hebben we natuurlijk net de kerstperiode achter de rug en kan het goed zijn dat de stock even wat lager ligt dan daarvoor.
david-v 13 januari 2023 00:22
Hebben we het hier echt over een gerucht over oordopjes die over bijna 2 jaar mogelijk het daglicht gaan zien? 8)7
snrwo1 14 januari 2023 16:02
en over 4 jaar de volgende generatie. Waarom dit bericht?

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