Ming-Chi Kuo: USB-C-AirPods Pro komen in kwartaal 2 of 3 van dit jaar uit

Analist Ming-Chi Kuo meldt dat Apples AirPods Pro met USB-C-poort in het tweede of derde kwartaal van dit jaar moet uitkomen. Nog altijd zou Apple op de korte termijn geen plannen hebben voor non-Pro-AirPods met USB-C.

Dat meldt Kuo op Twitter. Vanaf de herfst van 2024 moeten smartphones, tablets, oordoppen en meer van dergelijke apparaten die in de EU op de markt komen, een USB-C-aansluiting hebben. Apple wacht naar verluidt niet tot het laatste moment om daaraan te voldoen; ook de iPhone zou volgens de analist in 2023 een USB-C-poort krijgen. Nu nog gebruikt Apple veelal zijn Lightning-poort, die net als USB-C omkeerbaar is. De iPad Pro is een voorbeeld van een Apple-apparaat dat al USB-C heeft. Handige techneuten besloten overigens niet op Apple te wachten.

De EU bepaalde in 2022 dat het vanaf de herfst van 2024 USB-C verplicht zal stellen op smartphones, tablets, digitale camera's, e-readers, oordoppen, koptelefoons, headsets, toetsenborden en muizen, handheldconsoles, navigatiesystemen en draagbare speakers. Dat geldt dan voor nieuwe producten, niet voor bestaande. De EU wil er met de nieuwe regels voor zorgen dat alle mobiele apparaten opgeladen kunnen worden met dezelfde oplader, wat tot minder afval moet leiden en het makkelijker moet maken voor consumenten om hun apparaten op te laden zonder dat ze daarvoor verschillende soorten opladers en kabels moeten gebruiken.

Update, 10.31: in het artikel stond vermeld dat Kuo sprak van de herfst en van q3 en q4, maar dat moest q2 en q3 zijn. Dit is aangepast.